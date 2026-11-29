Vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn áp sát vàng miếng

Sáng 29/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua và cao hơn 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá mở cửa tuần ngày 23/11. DOJI và PNJ niêm yết cùng mức, còn Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý bán ra 136 triệu đồng/lượng nhưng mua vào thấp hơn, lần lượt 129,5 triệu đồng và 129,8 triệu đồng/lượng.

Nhìn lại cả tuần, giá vàng miếng SJC lùi về đáy 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào ngày 25/11, thời điểm giá quốc tế áp sát mốc 3.500 USD/ounce trước giờ Mỹ công bố số liệu lạm phát. Đến ngày 27/11, theo đà hồi phục của thị trường thế giới, SJC nâng giá lên vùng 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) và duy trì đến hết Chủ nhật.

Diễn biến đáng chú ý nhất tuần qua thuộc về vàng nhẫn SJC 99,99%. Sáng 29/11, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu tuần. Nhờ nhịp tăng mạnh hơn vàng miếng, khoảng cách giá bán giữa hai loại vàng đã thu hẹp từ 1,7 triệu đồng/lượng hồi đầu tuần xuống chỉ còn 200.000 đồng/lượng.

Dù giá hồi phục nhẹ trong tuần, người nắm giữ vàng từ đầu năm vẫn chịu khoản lỗ đáng kể. Người mua vàng miếng SJC ngày 1/1/2026 ở mức 152,8 triệu đồng/lượng, nếu bán lại theo giá mua vào hiện nay, vẫn lỗ khoảng 21,8 triệu đồng/lượng, tương đương 14%. Với người mua tại vùng đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng ngày 29/1/2026, mức lỗ lên tới 60,3 triệu đồng/lượng, gần một phần ba vốn ban đầu. Vàng nhẫn mua từ đầu năm cũng đang lỗ khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng SJC trong tuần qua.

Giá giằng co cùng chi phí giao dịch cao khiến thị trường khá trầm lắng, khách đến các cửa hàng vàng lớn thưa thớt, chủ yếu mua bán nhỏ lẻ

Thực tế, chênh lệch mua - bán vàng miếng hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI, PNJ và lên tới 6,2 - 6,5 triệu đồng/lượng tại Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu. Giá vàng miếng cũng còn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21,4 triệu đồng/lượng, chỉ giảm nhẹ so với mức 21,8 triệu đồng/lượng đầu tuần do giá trong nước tăng khoảng 0,7%, chậm hơn nhiều mức tăng 3,4% của thế giới.

Trong khi người mua vàng từ đầu năm vẫn lỗ và chênh lệch mua - bán còn cao, gửi tiết kiệm vẫn mang lại lợi suất ổn định, dù một số ngân hàng như Agribank, VPBank vừa giảm lãi suất trong tuần.

Hiện nay, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng đang ở mức 7,5%/năm tại Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, 7%/năm tại MBV và 6,9%/năm tại BVBank. Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đánh giá lãi suất huy động đã lên mức cao nhất của chu kỳ trong quý III/2026, song chi phí vốn của ngân hàng sẽ giảm chậm.

Đặt hai kênh cạnh nhau, các chuyên gia kinh tế - tài chính cho rằng khi giá vàng biến động mạnh, phục hồi chậm và chênh lệch mua - bán còn rộng ở mức 5 - 6 triệu đồng/lượng, gửi tiết kiệm giúp người có tiền nhàn rỗi bảo toàn vốn tốt hơn

Gửi tiết kiệm giúp người có tiền nhàn rỗi bảo tồn vốn tốt hơn.

Với người đã có vàng, tiền gửi đóng vai trò cân bằng danh mục, giúp phân bổ vốn theo năng lực tài chính và khẩu vị rủi ro thay vì dồn toàn bộ vào một tài sản. Riêng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên vốn lưu động cùng các khoản đầu tư có dòng tiền rõ ràng, trước khi tính đến vàng.

Vàng thế giới tăng trở lại sau hai tuần giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 3.532,8 USD/ounce, có lúc lùi về 3.426,35 USD/ounce trong phiên ngày 25/11, mức thấp nhất từ đầu năm, trước khi đóng cửa phiên ngày 27/11 quanh vùng 3.653 USD/ounce. Cả tuần, giá vàng tăng khoảng 120 USD/ounce, tương đương 3,4%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp.

Đà hồi phục khởi động ngay phiên đầu tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22/11 cảnh báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể mắc sai lầm chính sách nếu thắt chặt tiền tệ quá mức.

Tuy nhiên, đến phiên ngày 25/11, áp lực bán gia tăng khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tháng 10, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 3,2% và là mức cao nhất kể từ năm 2023. Số liệu này kéo giá vàng xuống đáy của năm, trước khi lực mua bắt đáy giúp thị trường hồi phục ngay trong phiên. Sang phiên ngày 26/11, giá điều chỉnh giảm khoảng 0,6% trong bối cảnh thanh khoản thấp do thị trường Mỹ nghỉ lễ Tạ ơn.

Vàng thế giới tăng trở lại sau hai tuần giảm.

Bước sang phiên ngày 27/11, giá vàng bật tăng khoảng 2,4% nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ, khẩu vị rủi ro cải thiện và nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc tăng trở lại, bất chấp lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên và đồng USD mạnh hơn. Chứng khoán Mỹ cũng có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Dù vậy, triển vọng ngắn hạn vẫn chịu sức ép lớn từ kỳ vọng lãi suất. Sau báo cáo PCE, thị trường định giá khoảng 97,8% khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12 và khoảng 60% khả năng có thêm một đợt tăng vào tháng 1/2027.

Khảo sát hằng tuần của Kitco News công bố ngày 27/11 cho thấy tâm lý giới phân tích đã tích cực hơn, khi trong 15 chuyên gia Phố Wall, 6 người (40%) dự báo giá vàng tăng tuần tới, 5 người (33%) dự báo giảm và 4 người nhận định đi ngang.

Cụ thể, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng đà tăng đang hình thành với vùng kháng cự 3.700 - 3.705 USD/ounce. Đồng quan điểm, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng của SIA Wealth Management, nghiêng về kịch bản tăng do giá đã rơi vào vùng quá bán.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro, cảnh báo giá có thể lùi về 3.300 USD/ounce, thậm chí 3.000 USD/ounce. Trong khi đó, ông Jesse Colombo, nhà phân tích độc lập, cho rằng vùng 3.200 - 3.500 USD/ounce là hỗ trợ mạnh và giá nhiều khả năng dao động trong biên độ đến cuộc họp tháng 12 của Fed.

Ở góc nhìn trong nước, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhận định giá vàng khó sớm quay lại vùng đỉnh hồi đầu năm 2026 và có thể tiếp tục biến động mạnh; diễn biến tới đây phụ thuộc lớn vào chính sách tiền tệ Mỹ và nhu cầu vàng toàn cầu.

Tuần tới, giới đầu tư sẽ theo dõi chuỗi số liệu việc làm của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11 công bố ngày 4/12, trước thềm cuộc họp chính sách của Fed ngày 8 - 9/12.