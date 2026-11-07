Vàng thế giới rơi khỏi đỉnh ngắn hạn

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật từ FXEmpire, FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 4.065 USD/ounce. Kim loại quý chịu áp lực giảm gần 1% sau khi tiệm cận mức đỉnh tuần 4.106-4.146 USD/ounce.

Đợt rút lui xuất hiện khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo NFP tháng 10 ghi nhận 165.000 việc làm mới, vượt xa mức dự báo 65.000 việc làm, đồng thời hạ tỷ lệ thất nghiệp từ 4,2% xuống 4,1%.

Dữ liệu việc làm khả quan cùng chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan nhích lên 51 điểm đã khẳng định sức bền của nền kinh tế Mỹ. Ngay sau báo cáo, chỉ số USD Index (DXY) bứt phá qua ngưỡng 102 điểm.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất FED nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong phiên họp tháng 12 đã vọt từ 67% lên 77-78,8%. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt mốc 4,51% và kỳ hạn 10 năm nhích lên 4,84-4,85%, tiếp tục gia tăng chi phí cơ hội đè nặng lên tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật từ chuyên gia Bruce Powers của FXEmpire, dù nhịp lùi giá từ mốc đỉnh 4.147 USD gây sức ép ngắn hạn, việc vàng bứt phá qua đường trung bình động 20 ngày (MA 20) và vượt mốc cản 4.082 USD trước đó vẫn duy trì tín hiệu đảo chiều tăng giá.

Vàng đang kiểm thử vùng hỗ trợ dải 4.027-4.050 USD/ounce. Nếu giữ vững dải hỗ trợ này, vàng có cơ hội tái lập động lượng hướng tới dải kháng cự hội tụ từ đường SMA 50 ngày (quanh 4.202 USD) và SMA 100 ngày (quanh 4.197 USD/ounce).

Ngược lại, việc để thủng chốt chặn 4.027 USD có thể đẩy giá vàng về dải Fibonacci 61,8% tại mốc 3.975 USD và mức đáy ngắn hạn 3.870-3.875 USD/ounce.

Tại các thị trường liên thông, giá bạc giao ngay đi ngược đà giảm của vàng, nhích tăng lên dải 51,96-52 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) hạ nhiệt xuống dưới mốc 78 USD, nỗ lực chinh phục vùng cản 52-55 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay vọt tăng 2,34% lên mốc 1.522,70 USD/ounce, tiếp tục thử thách dải cản 1.520-1.540 USD/ounce nhờ lực nâng từ nhịp hạ nhiệt của giá dầu thô, giúp gia tăng triển vọng nhu cầu sản xuất công nghiệp.

Giới phân tích tài chính nhận định, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố tuần tới sẽ là các biến số vĩ mô then chốt, quyết định liệu mốc cản 4.000 USD có tiếp tục duy trì vai trò nâng đỡ hay giá vàng sẽ phải chịu thêm một đợt chiết khấu kỹ thuật sâu hơn.