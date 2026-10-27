Vàng thế giới nhích tăng, vàng trong nước vẫn chịu áp lực giảm

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 4.012,20 USD (cập nhật lúc 06:00:38 27/10/2026), tăng 0,34% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 13,62 USD/ounce.

Giá vàng trong nước biến động không đồng nhất.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, do giá dầu thô giảm đã làm dịu bớt một số lo ngại về lạm phát và giảm áp lực lên kim loại quý trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Theo Kitco News, các ngân hàng trung ương sẽ chi phối tin tức kinh tế tuần này, với các quyết định về lãi suất từ Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Canada và Nhật Bản, nhưng thị trường cũng sẽ phải phân tích một loạt dữ liệu về tăng trưởng, tiêu dùng và nhà ở.

Trong ngắn hạn, mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng tâm lý quan trọng của thị trường vàng thế giới. Việc giá duy trì trên hay giảm xuống dưới vùng này có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch, nhưng chưa đủ để khẳng định xu hướng tiếp theo nếu thiếu thêm tín hiệu xác nhận.

Ông Ole Hansen, trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, việc giá vàng xuyên thủng vùng 4.065 USD/ounce đã kích hoạt làn sóng bán theo kỹ thuật.

Ông xác định, vùng 3.970 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo.Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục giảm. Kịch bản lùi về 3.700 USD/ounce đang được một số ý kiến trên thị trường đề cập. Ngược lại, nếu lực bán suy yếu và giá phục hồi qua các ngưỡng kháng cự quan trọng, vàng có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Trong nước, chốt phiên 26/10, giá vàng miếng vẫn đứng yên. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và Phú Quý đều niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Còn vàng nhẫn ở DOJI và PNJ giảm so với hôm qua; SJC và Phú Quý đi ngang. Cụ thể, SJC giữ nguyên mức 135 - 139 triệu đồng/lượng; Phú Quý đi ngang ở mức 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng; PNJ giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng.

Nhìn lại thời điểm cuối tháng 1/2026, cơn sốt vàng đẩy giá niêm yết xô đổ mọi kỷ lục, thiết lập vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 189,6 - 191,3 triệu đồng/lượng. Tâm lí sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) cùng ảo tưởng về một chu kỳ tăng giá vô tận đã cuốn nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vào đợt giải ngân đầy mạo hiểm.

Thực tế diễn biến sau đó lại là một kịch bản đảo chiều tàn khốc. Nếu giao dịch tại SJC, PNJ hay Phú Quý, người mua đỉnh hiện lỗ ròng 50,9 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, thị trường trong nước đang duy trì “độ vênh” hơn giá quốc tế tới 16,18 triệu đồng/lượng.

Sự chênh lệch quy đổi đắt đỏ này, kết hợp với biên độ mua - bán bị các doanh nghiệp nới rộng từ 3 - 4,6 triệu đồng/lượng, đang tạo ra một "khoảng đệm rủi ro" đẩy hoàn toàn bất lợi về phía người mua nhỏ lẻ ở thời điểm hiện tại.

Với nhà đầu tư đang mắc kẹt ở vùng đỉnh:Trong bối cảnh tài khoản đã chịu mức chiết khấu sâu (35 - 40%), việc bán tháo tháo chạy theo tâm lý hoảng loạn là nước đi thiếu khôn ngoan.

Về bản chất, vàng vẫn là tài sản phòng hộ chu kỳ dài hạn trước các rủi ro địa chính trị và lạm phát. Nếu không chịu áp lực từ chi phí vốn vay đòn bẩy, giải pháp tối ưu lúc này là kiên nhẫn nắm giữ chờ đợi các nhịp phục hồi của chu kỳ mới.

Nhà đầu tư muốn giải ngân mới tuyệt đối không nên tham gia các chiến lược lướt sóng T+ khi chênh lệch giá mua - bán trong nước còn quá rộng.