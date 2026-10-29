Vàng thế giới 'lặng sóng' sau quyết định của FED

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật từ FXStreet, FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 4.057 USD/ounce, tiếp tục nhịp tích lũy sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở biên độ 3,75-4%

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch FED Kevin Warsh tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trung ương trong việc đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Dù quyết định tạm dừng tăng lãi suất đã được thị trường dự báo trước, thông điệp diều hâu từ FED cùng sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ - với kỳ hạn 2 năm vượt 4,76% và kỳ hạn 10 năm đứng ở mốc 5%, tiếp tục duy trì chi phí cơ hội đè nặng lên tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, báo cáo từ FXStreet và FXEmpire chỉ ra rằng giá vàng đang chịu sự phong tỏa gắt gao bên dưới đường trung bình động 20 ngày (SMA 20) quanh mốc 4.118-4.120 USD/ounce và đường SMA 100 ngày tại mốc 4.218 USD/ounce.

Ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật gần của vàng ngự trị tại dải Bollinger dưới quanh mốc 4.005 USD và dải hỗ trợ tâm lý 4.000-4.020 USD/ounce. Việc đứt gãy chốt chặn đáy ngắn hạn 3.975 USD sẽ mở ra nguy cơ kiểm thử dải đáy tháng 6 ở mốc 3.942 USD/ounce.

Tại các thị trường kim loại quý liên thông, giá bạc giao ngay lùi về mốc 53,80 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) vọt qua ngưỡng 75 USD, đối mặt với vùng hỗ trợ 51-52 USD và dải cản 56-57 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay chật vật quanh mốc 1.523,59 USD/ounce, kiểm thử dải hỗ trợ 1.520-1.540 USD/ounce dưới sức ép lan tỏa từ đà sụt giảm 2,0% của thị trường palladium.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố tới đây sẽ là yếu tố vĩ mô then chốt.

Mức độ hạ nhiệt của lạm phát lõi sẽ quyết định liệu giá vàng có đủ động lực bứt phá thử thách vùng cản 4.120 USD/ounce hay chịu thêm một đợt giảm kỹ thuật về các dải hỗ trợ sâu hơn.