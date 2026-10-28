Vàng thế giới hồi phục, vượt mốc 4.065 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích từ chuyên trang FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh ngưỡng 4.065 USD/ounce (nhích tăng 1,15% trong phiên sáng châu Á).

Động lực phục hồi của kim loại quý xuất hiện khi giá dầu thô trượt dốc phiên thứ hai liên tiếp nhờ kỳ vọng từ các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông, giúp xoa dịu áp lực lạm phát năng lượng ngắn hạn.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm Chuyên gia chiến lược kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định giá dầu suy yếu là bệ đỡ giải tỏa tâm lý lo ngại lạm phát, qua đó làm dịu bớt lập trường diều hâu của FED.

Tâm điểm của thị trường tài chính hiện dồn vào quyết định lãi suất từ phiên họp chính sách của FED. Công cụ đo lường thị trường ghi nhận xác suất FED giữ nguyên lãi suất trong phiên họp hiện tại lên tới 93,4% (chỉ có 6,6% khả năng tăng lãi suất), dù nguy cơ xuất hiện thêm một đợt thắt chặt tiền tệ vào tháng 12 vẫn đạt 84,4% do mặt bằng giá năng lượng neo cao.

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang chờ đón báo cáo Chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào 29-10, thước đo lạm phát của FED, để tìm kiếm tín hiệu về định hướng điều hành tiền tệ.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, báo cáo từ FXStreet cho thấy giá vàng (XAU/USD) vẫn chịu sự phong tỏa ngắn hạn bên dưới đường trung bình động 20 ngày (quanh mốc 4.125 USD) và đường MA 100 ngày (quanh mốc 4.220 USD/ounce).

Mốc hỗ trợ kỹ thuật gần của vàng ngự trị tại dải Bollinger dưới ở mốc 4.015 USD/ounce; việc giữ vững trên chốt chặn tâm lý 4.000 USD đang giữ giá vàng trong nhịp nén tích lũy thay vì rơi vào chu kỳ giảm giá sâu.

Quyết định chính thức từ FED cùng dữ liệu lạm phát PCE công bố tới đây sẽ là yếu tố quyết định liệu đợt tăng giá này có đủ lực thử thách vùng kháng cự 4.125 USD hay tiếp tục đợt kiểm định quanh dải hỗ trợ 4.000 USD/ounce.