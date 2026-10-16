Vàng thế giới hồi phục mạnh sau khi lùi sâu về 4.100 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 4.164 USD/ounce, ghi nhận nhịp phục hồi hơn 1,2% sau đợt kiểm thử thành công dải đệm hỗ trợ Fibonacci 78,6% tại mốc 4.103 USD/ounce.

Động lực nâng đỡ đà nảy giá xuất hiện khi thị trường nợ Mỹ ghi nhận làn sóng thu gom trái phiếu trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm rút lui gắt gao về dưới mốc 4,76%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt về mốc 5,08%. Sự sụt giảm của lợi suất đã kéo chỉ số USD Index (DXY) giảm 0,4% về vùng 102,11 điểm, trực tiếp giải tỏa chi phí cơ hội đè nặng lên tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật từ FXEmpire, việc vàng 2 lần liên tiếp bật nảy thành công từ chốt chặn Fibonacci 78,6% (quanh 4.103 USD) và giữ vững mức đáy tuần 4.066-4.073 USD/ounce đang củng cố tín hiệu kiên cường của phe mua.

Để chính thức xác nhận mô hình đảo chiều tăng giá (bullish reversal), vàng cần một cú vượt cản dứt khoát qua ngưỡng 4.200 USD để thử thách đường trung bình động 20 ngày (MA 20) tại mốc 4.202 USD và đường MA 100 ngày quanh mốc 4.245 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu để đứt gãy chốt chặn 4.103 USD, rủi ro điều chỉnh sẽ mở rộng về mức thoái lui Fibonacci 88,6% tại 4.028 USD/ounce.

Ăn theo đà hồi phục chung của kim loại quý, thị trường bạc giao ngay bật tăng lên mốc 57,25 USD/ounce (+2,72%) khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) lùi về dưới ngưỡng 73. Bạc hướng tới mục tiêu thử thách mốc tâm lý 60 USD, với dải hỗ trợ kỹ thuật tại 54,30-56 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay cũng tăng 1,72% lên mốc 1.613,16 USD/ounce, bứt phá qua mốc cản 1.600 USD nhờ lực nâng từ đà bứt tốc 3,4% của thị trường palladium liên thông, hướng tới dải kháng cự 1.633-1.700 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính nhận định, cuộc họp sắp tới của FED cùng bài phát biểu của các quan chức tiền tệ sẽ là biến số then chốt định đoạt liệu nhịp phục hồi từ dải support 4.103 USD có đủ động lực đưa vàng tái lập xu hướng tăng bền vững hay tiếp tục tích lũy ngắn hạn.