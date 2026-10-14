Vàng thế giới giằng co quanh mốc 4.156 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống Goldprice và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 4.156 USD/ounce.

Nhịp điều chỉnh xuất hiện khi giá dầu thô duy trì đà leo dốc do xung đột địa chính trị gia tăng tại Trung Đông, dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát năng lượng tái bùng phát và buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Mặc dù phát biểu của Chủ tịch FED chi nhánh New York John Williams về kịch bản FED có thể dừng tăng lãi suất trong năm 2027 đã tạm thời xoa dịu áp lực trên thị trường nợ Mỹ, công cụ CME FedWatch vẫn ghi nhận xác suất FED giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 đạt 77,3%, đồng thời đặt cược 87,8% khả năng tiến hành thêm một đợt thắt chặt vào tháng 12.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm neo cao trên mốc 4,81% tiếp tục duy trì chi phí cơ hội đè nặng lên tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, giá vàng đang bị phong tỏa chặt chẽ bên dưới dải cản động gồm đường trung bình động 20 ngày (MA 20) tại mốc 4.220 USD và đường MA 100 ngày quanh mốc 4.250 USD/ounce.

Giới phân tích từ FXEmpire nhận định, chốt chặn 4.226 USD/ounce (đỉnh nêm giảm giá) là ngưỡng xoay chiều xu hướng sinh tử; một đợt bứt phá qua mốc này sẽ xác nhận mô hình đảo chiều hướng tới các mục tiêu 4.400 USD và 4.511 USD/ounce.

Ngược lại, nếu để đứt gãy dải hỗ trợ gần 4.144-4.150 USD, giá vàng có nguy cơ trượt sâu về dải kiểm thử Fibonacci 78,6% tại mốc 4.103 USD và mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Theo đà chật vật của vàng, thị trường bạc giao ngay lùi về dải 58,94-59,50 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) leo dốc vượt mốc 70. Bạc đối mặt với nguy cơ trượt dốc về dải hỗ trợ 56-57 USD nếu không thể sớm bảo vệ chốt chặn 59 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay hứng chịu đợt xả hàng về dải 1.644 USD/ounce, kiểm thử vùng hỗ trợ 1.600-1.620 USD/ounce dưới sức ép từ đà sụt giảm của thị trường palladium liên thông.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ công bố tới đây sẽ là ngòi nổ quyết định liệu dải hỗ trợ 4.150 USD có đủ sức nâng đỡ vàng tích lũy cho cú bứt phá khỏi nêm giảm hay đẩy kim loại quý đi sâu hơn vào chu kỳ kiểm định các đáy cũ.