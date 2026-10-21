Vàng thế giới giằng co quanh mốc 4.130 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật từ chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 4.131 USD/ounce.

Dù chỉ số USD Index (DXY) và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có nhịp hạ nhiệt về dải 5,13%, giá vàng vẫn đứt gãy đà phục hồi do thị trường chuyển hướng tập trung vào triển vọng lãi suất dài hạn.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch và Prime Terminal ghi nhận xác suất FED giữ nguyên lãi suất trong phiên họp tháng 10 đạt 82,8%, nhưng tỷ lệ đặt cược cho đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 vọt lên gần 90%.

Việc lợi suất trái phiếu 2 năm duy trì ở mức cao 4,79% cùng phát biểu diều hâu từ các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã trực tiếp gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật từ FXEmpire, vàng đang tích lũy trong biên độ hẹp 4.100-4.200 USD/ounce. Chuyên gia Bruce Powers đánh giá, dải 4.160-4.180 USD/ounce cùng đường trung bình động 20 ngày (MA 20 quanh 4.170 USD) hiện đóng vai trò là dải cản gần.

Vàng cần một cú bứt phá dứt khoát vượt mốc 4.217 USD/ounce để kích hoạt mô hình đảo chiều tăng giá hướng tới các vùng cản 4.321 USD (MA 50) và mục tiêu đo lường theo sóng ABCD tại 4.820 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu đứt gãy chốt chặn đệm 4.100 USD và mức đáy 4.066 USD, áp lực bán khống có thể đẩy giá vàng về dải hỗ trợ 4.000-4.020 USD/ounce.

Tại các thị trường liên thông, giá bạc giao ngay phục hồi lên mốc 58,06 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) hạ nhiệt xuống dưới 71,50, hướng tới thử thách vùng cản 60-61 USD.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay nhích lên dải 1.644,42 USD/ounce, nỗ lực bám trụ trên mốc 1.650 USD với dải cản tiếp theo ngự trị tại 1.700-1.720 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, diễn biến từ thị trường tiền tệ cùng các số liệu kinh tế Mỹ công bố tới đây sẽ là ngòi nổ quyết định liệu vùng hỗ trợ 4.100 USD có đủ sức nâng đỡ giá vàng hay tiếp tục chứng kiến một đợt chiết khấu sâu hơn.