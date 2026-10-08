Vàng thế giới giảm về sát mốc 4.100 USD

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh mốc 4.109 USD/ounce.

Kim loại quý vừa trải qua nhịp rút lui về mức đáy điều chỉnh ngắn hạn 4.066 USD/ounce, trước khi xuất hiện lực cầu bắt đáy kỹ thuật giúp giá bám trụ trên ngưỡng thoái lui Fibonacci 78,6% (mốc 4.103 USD/ounce).

Tâm lý phòng thủ bao trùm thị trường khi cuộc bán tháo trên thị trường nợ toàn cầu đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao quanh 5,30%, dù đợt đấu thầu 39 tỷ USD trái phiếu Mỹ vừa qua đã tạm thời xoa dịu áp lực tăng điểm.

Mặt bằng lợi suất neo cao kết hợp với việc đồng USD tiệm cận các mức đỉnh của năm tiếp tục tạo chi phí cơ hội lớn, trực tiếp phong tỏa dư địa tăng giá của tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, báo cáo từ chuyên gia Bruce Powers của FXEmpire cho thấy vàng đang hình thành mô hình nêm giảm giá (bullish falling wedge) trên biểu đồ ngày. Để phát đi tín hiệu đảo chiều tăng điểm, vàng cần một đợt bứt phá dứt khoát vượt qua dải kháng cự 4.226 USD/ounce (vùng đỉnh ngắn hạn gần nhất).

Ở chiều ngược lại, nếu để thủng chốt chặn 4.100 USD và ngưỡng đáy 4.066 USD, giá vàng có nguy cơ thoái lui về dải hỗ trợ 4.000-4.020 USD và xa hơn là mức đáy tháng 6 tại mốc 3.942 USD/ounce.

Ăn theo đà suy yếu chung của thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay đã đánh mất mốc tâm lý 60 USD/ounce (lùi về dải 59,82-60 USD) khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) leo qua ngưỡng 68,50. Nếu không thể sớm lấy lại mốc 62 USD, bạc đối mặt với rủi ro trượt dốc về dải hỗ trợ 56- 57 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay hứng chịu đợt xả hàng mạnh, giảm về mốc 1.618,67 USD/ounce sau khi không thể bảo vệ dải kháng cự 1.700-1.720 USD, chịu tác động tiêu cực từ đà sụt giảm 3,8% của thị trường palladium liên thông.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, biến động từ thị trường trái phiếu Mỹ và xu hướng điều chỉnh của đồng USD sẽ tiếp tục là 2 nhân tố then chốt định đoạt liệu mô hình nêm giảm có kích hoạt sóng bứt phá vượt cản 4.226 USD hay kéo vàng đi sâu hơn vào vùng kiểm thử các đáy kỹ thuật cũ.