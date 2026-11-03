Vàng thế giới bật tăng nhẹ sau loạt tin hỗ trợ

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật từ FXEmpire, FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị quanh ngưỡng 3.947 USD/ounce.

Động lực phục hồi của vàng xuất hiện khi giá dầu thô trượt dốc hơn 6%, với dầu Brent lùi về mốc 107,61 USD/thùng và dầu WTI lao dốc xuống 97,21 USD/thùng.

Làn sóng giảm giá năng lượng được châm ngòi sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei trao quyền cho chính phủ tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm thỏa thuận kết thúc xung đột.

Giá dầu lao dốc gắt gao đã trực tiếp xoa dịu mối lo ngại về lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm rút lui về mức 4,58% và kỳ hạn 10 năm xuống dưới 4,88%. Đồng thời, sự suy yếu của chỉ số USD Index đã giải tỏa chi phí cơ hội đè nặng lên các tài sản phi lợi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất FED nâng lãi suất vào tháng 12 đã hạ nhiệt xuống còn 73-74,9%. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng đang thúc đẩy dòng tiền an toàn quay trở lại kim loại quý.

Dưới lăng kính kỹ thuật từ FXStreet và FXEmpire, giá vàng (XAU/USD) đang nỗ lực trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ dải Bollinger dưới quanh mốc 3.920 USD/ounce. Nếu bứt phá dứt khoát qua ngưỡng 3.950 USD, giá vàng sẽ hướng tới vùng kháng cự 4.000-4.020 USD và dải đường trung bình động 100 ngày (SMA 100) quanh 4.210 USD/ounce.

Ngược lại, việc để đứt gãy chốt chặn 3.920 USD sẽ mở ra nguy cơ thoái lui về dải kiểm thử 3.824 USD hoặc vùng đệm kỳ vọng 3.500 USD/ounce.

Sự phục hồi từ các vùng đáy kéo theo sắc xanh trên toàn bộ thị trường kim loại quý. Giá bạc giao ngay bật tăng lên mốc 50,53-50,76 USD/ounce, giải tỏa áp lực kỹ thuật khi tỷ lệ Vàng/Bạc rút lui về sát mốc 78 USD, với dải kháng cự tiếp theo ngự trị tại 51-52 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay nhích nhẹ lên mốc 1.436,57 USD/ounce (+0,12%), nỗ lực thử thách vùng cản 1.440-1.460 USD/ounce nhờ lực nâng từ nhu cầu sản xuất công nghiệp khi chi phí năng lượng hạ nhiệt.

Giới phân tích tài chính nhận định, biến động từ thị trường năng lượng cùng kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sẽ là các yếu tố vĩ mô then chốt, quyết định liệu nhịp phục hồi từ mốc 3.947 USD có đủ lực tạo sóng tăng mới hay tiếp tục nén giá dưới các dải cản động ngắn hạn.