Vàng thế giới bật tăng, giá trong nước đồng loạt thêm tới 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay 4.377,92 USD (cập nhật lúc 06:17:00 19/09/2026), tăng 0,40% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 17,51 USD/ounce.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh.

Giá vàng thế giới bật tăng nhờ giá dầu thô và đồng USD Mỹ giảm giá. Nhà đầu tư cũng đang đánh giá thêm động thái nâng lãi suất của Fed. Giám đốc giao dịch kim loại quý David Meger tại High Ridge Futures nhận định, “giá vàng đang diễn biến ngược chiều với giá năng lượng, do áp lực lạm phát. Vì giá dầu đã giảm mạnh, sức ép lên thị trường vàng cũng giảm theo.

"Việc giảm giá dầu làm giảm áp lực lạm phát vì dầu mỏ là động lực chính của lạm phát nói chung... Các nhà đầu tư kim loại quý đã dự đoán việc tăng lãi suất (của Mỹ) và đổ xô vào các vị thế bán khống để tận dụng đợt bán tháo dự kiến trên thị trường vàng. Những vị thế này đã nhanh chóng được thanh lý," Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank cho biết.

Chris Vecchio, người đứng đầu bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho biết vàng kết thúc tuần với đà tăng mạnh vì các nhà đầu tư đang nhìn xa hơn đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng thời, Vecchio cho biết các yếu tố đã đẩy giá vàng tăng cao bất chấp lợi suất trái phiếu tăng vẫn không hề thay đổi.

Ông chỉ ra những lo ngại về sự ổn định tài chính của Mỹ, tình hình tài chính chính phủ ngày càng xấu đi, nhu cầu cận biên đối với trái phiếu chính phủ Mỹ suy yếu và nhu cầu đối với đô la Mỹ giảm khi thương mại toàn cầu ngày càng phân mảnh. Tất cả những yếu tố này đều đang hỗ trợ giá vàng, ngay cả khi chúng đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Chuyên gia của Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định giá vàng trong dài hạn vẫn được hỗ trợ trong bối cảnh đồng USD suy yếu, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu tiêu thụ trang sức, đặc biệt tại Ấn Độ và Trung Quốc.

“Chúng tôi cho rằng thị trường đã hình thành vùng đáy tạm thời quanh 4.000 USD/ounce”, UOB dự báo. Nhà băng này dự báo giá vàng có thể đạt 4.500 USD/ounce trong quý IV năm nay, sau đó lên 4.800 USD vào quý I/2027, 5.100 USD trong quý II và 5.400 USD vào quý III/2027.

Trong nước, chốt phiên 18/9, giá vàng miếng tăng vọt. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng mạnh ở tất cả các thương hiệu. Cụ thể, SJC niêm yết ở ngưỡng 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra; DOJI giao dịch ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; PNJ giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra; Phú Quý mua bán ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Việc các doanh nghiệp lớn kéo rộng khoảng cách mua bán từ 3 - 5 triệu đồng/lượng phản ánh động thái đẩy rủi ro biến động giá về phía người mua.

Đối với người dân và nhà đầu tư cá nhân, việc tham gia thị trường ở thời điểm biên độ chênh lệch mua - bán quá lớn cùng mức chênh lệch gần 10 triệu đồng/lượng so với giá thế giới sẽ tiềm ẩn rủi ro thua lỗ tức thì ngay khi xuống tiền.

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị người mua nên cẩn trọng, quan sát kĩ động thái chính sách điều hành thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước cũng như các tín hiệu vĩ mô tiếp theo từ Fed trước khi thực hiện các giao dịch quy mô lớn.