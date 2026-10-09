Vàng SJC ngày 9/10 tăng 800.000 đồng lên mức 143,8 triệu đồng/lượng

Người mua phải vượt chênh lệch mới có lãi

Sáng 9/10, bảng giá SJC cập nhật lúc 8 giờ 30 niêm yết vàng miếng loại một lượng ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. Hai chiều cùng tăng 800.000 đồng/lượng so với mức 140 - 143 triệu đồng/lượng trong bảng giá chốt phiên chiều 8/10.

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1, 2 và 5 chỉ được giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 800.000 đồng/lượng so với mức trước đó. Khoảng cách mua và bán của hai sản phẩm đều là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng cập nhật lúc 8 giờ 30. Ảnh chụp màn hình

Trước khi mở cửa, các thương hiệu vàng DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng. Thương hiệu vàng Phú Quý niêm yết 139,5 - 143 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI có giá 139 - 143 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng. PNJ và Phú Quý cùng niêm yết 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Cùng buổi sáng, bảng giá Phú Quý lúc 8 giờ 38 phút ghi nhận bạc miếng và bạc thỏi 999 ở mức 2,105 triệu đồng/lượng mua vào, 2,17 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc mỹ nghệ 999 có giá mua vào 2,105 triệu đồng/lượng, bán ra 2,476 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng Phú Quý cập nhật lúc 8 giờ 38 . Ảnh chụp màn hình

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng biên độ mua và bán lớn thể hiện sự thận trọng của doanh nghiệp trước thị trường quốc tế khó lường. Chính sách lãi suất và biến động đồng USD tác động đến giá vàng, khiến người đầu tư ngắn hạn phải tính kỹ chi phí giao dịch. Ông lưu ý người mua cần hạn chế chạy theo tâm lý đám đông để giảm rủi ro khi thị trường biến động.

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay có nhiều người dân chọn giữ hai kim loại quý như một kênh tích lũy dài hạn thay vì hoảng loạn bán khi giá giảm mạnh. Ông nhận định những đợt điều chỉnh có thể xuất hiện sau giai đoạn tăng nóng. Ý kiến này cho thấy, người mua cần phân biệt mục tiêu tích lũy với giao dịch ngắn hạn; việc giữ vàng, bạc không đồng nghĩa khoản đầu tư chắc chắn sinh lời.

Giá vàng thế giới đi lên giữa áp lực lạm phát

Theo biểu đồ giá vàng, lúc 20h15 ngày 8/10 theo giờ New York, tương ứng 7h15 ngày 9/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay được chào mua ở mức 4.145,50 USD/ounce và chào bán ở mức 4.147,50 USD/ounce. Mức giá tham chiếu trên biểu đồ giao dịch XAU/USD là 4.146,325 USD/ounce, tăng 12,80 USD, tương đương khoảng 0,31% so với mức tham chiếu trước đó.

Trong phiên, giá vàng dao động từ 4.102,90 đến 4.151,60 USD/ounce, tức biên độ gần 49 USD. Diễn biến này cho thấy thị trường trải qua những nhịp biến động đáng kể trước khi kim loại quý phục hồi về vùng giá cao trong ngày. Tính theo giá chào mua trên bảng Kitco, vàng đang đứng cao hơn khoảng 43 USD so với đáy phiên, nhưng vẫn thấp hơn đỉnh khoảng 6 USD.

Giá vàng giao dịch tối ngày 8/10 tại sàn giao dịch New York. Ảnh chụp màn hình từ Kitco

Động lực chính giúp vàng phục hồi trong nửa cuối phiên là sự điều chỉnh giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ sau phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Bộ Tài chính Mỹ đã bán 22 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm với lợi suất trúng thầu 5,618% và tỷ lệ đặt mua trên lượng chào bán đạt 2,54 lần. Kết quả này góp phần kéo lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm khỏi vùng 5,7%, đồng thời đưa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm về gần 5,2% vào cuối phiên.

Lợi suất trái phiếu giảm thường tạo điều kiện thuận lợi cho vàng, tài sản không trả lãi định kỳ. Khi lợi tức từ các tài sản thu nhập cố định hạ xuống, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng giảm, qua đó khuyến khích một bộ phận nhà đầu tư quay lại thị trường vàng.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ vẫn là yếu tố khiến đà tăng của vàng chưa thực sự vững chắc. Số liệu công bố ngày 8/10 cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 197.000 trong tuần kết thúc ngày 3/10, thấp hơn dự báo 200.000 đơn. Trong khi đó, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên 1,716 triệu trong tuần kết thúc ngày 26/9.

Trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường lao động Mỹ đang cho thấy sự kết hợp giữa tình trạng sa thải tương đối thấp và tuyển dụng chậm lại. Báo cáo việc làm tháng 9 chỉ ghi nhận 29.000 việc làm mới, củng cố những dấu hiệu giảm tốc của nền kinh tế. Dù vậy, biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương vẫn duy trì khả năng tăng lãi suất vào cuối năm, đặc biệt trong tháng 12. Kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10 giúp giảm bớt áp lực trước mắt, nhưng nguy cơ thắt chặt tiền tệ trở lại vẫn hạn chế dư địa tăng của vàng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến giá năng lượng tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư. Dầu Brent chốt phiên tăng 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao dịch quanh 91,60 USD/thùng. Căng thẳng tại eo biển Hormuz, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và khí đốt, cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Vịnh Mexico do bão đã làm gia tăng lo ngại về thị trường năng lượng.

Giá dầu tăng có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, nếu chi phí năng lượng cao kéo lạm phát đi lên, Fed có thể phải duy trì lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất.

Trong những phiên tới, giới đầu tư sẽ theo dõi số liệu tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 của Đại học Michigan, dự kiến công bố ngày 9/10, cùng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ vào tuần sau. Những tín hiệu cho thấy kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt có thể củng cố khả năng Fed nới lỏng chính sách trong tương lai và hỗ trợ vàng. Ngược lại, nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang, dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến có thể làm gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất.