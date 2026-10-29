Vàng SJC giữ mức 142,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng

Sáng 29/10, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đi ngang, giá bán SJC ở mức 142,7 triệu đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (29/10), giá vàng trong nước đi ngang, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 13 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC tại các công ty chưa có biến động. Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, vàng SJC đang giao dịch ở mức 139,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Công ty Phú Quý, vàng SJC giao dịch 138,2-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng đi ngang, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 137,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-4,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.053 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng gần 15,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.644 đồng/USD, tăng 13 đồng/USD so với hôm qua.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh đồng loạt tăng khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.630-26.040 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.640-26.030 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 20 đồng/USD so với phiên trước.

Về phía Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.665-26.045 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 15 đồng/USD, Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.579-26.042 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 4 đồng/USD./.