Vàng SJC giữ giá bất chấp đà giảm của thế giới

Giá vàng trong nước vẫn "đi ngang" bất chấp đà giảm mạnh của giá vàng thế giới. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (29/10), giá vàng trong nước chủ yếu giữ xu hướng đi ngang. Theo đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá ở 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, không biến động so với giá chốt phiên liền trước.

Các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng giữ xu hướng “bất động” với giá vàng miếng SJC trong sáng nay khi giữ giá bán ra chủ yếu chạy quanh 142,7 triệu đồng/lượng, tức ngang bằng với SJC.

Ở chiều mua vào, nhóm doanh nghiệp này đang neo giá bán chạy quanh vùng 137-138,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự diễn biến của vàng miếng, vàng nhẫn cũng không có nhiều thay đổi về giá trong phiên giao dịch sáng nay khi chủ yếu đi ngang quanh vùng giá chốt phiên liền trước.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ đang được giao dịch tại 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý neo ở 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết quanh vùng 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng; PNJ giữ chắc chắn tại 137 - 141 triệu đồng/lượng trong khi Bảo Tín Minh Châu neo tại 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.

Với Công ty Mi Hồng, doanh nghiệp là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong phiên giao dịch sáng nay, với mức tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán. Sau điều chỉnh, giá hai sản phẩm này cùng giao dịch ở mức 141 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay giảm mạnh gần 30 USD (-0,6%) xuống còn 4.042 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 127 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 12,5-15,5 triệu đồng/lượng.