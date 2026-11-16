Vàng SJC giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng, chênh lệch với thế giới vẫn cao

Giá vàng trong nước ít biến động phiên sáng 16/11. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 16/11, giá vàng SJC không có biến động, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 2 đồng/USD.

Ở thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, không có biến động so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý, cùng giao dịch ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng không có biến động, hiện vẫn giao dịch ở mức 133,8-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.886 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 16,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.510-25.920 đồng/USD; tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.540-25.920 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 50 đồng.

VietinBank ở mức 25.465-25.910 đồng/USD, tăng 54 đồng/USD. Eximbank ở mức 25.520-25.910 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 50 đồng./.