Vàng SJC giảm dưới 137 triệu đồng, vẫn cao hơn giá thế giới 20 triệu đồng/lượng
Cùng chiều với đà giảm của vàng thế giới, giá vàng miếng SJC sáng 19-11 giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, đưa giá bán ra xuống 136,7 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng nay, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối phiên hôm qua, giá giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng xuống còn 132,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết cùng mức giá. Tại PNJ, giá vàng nhẫn mua vào ở mức 130,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, lúc 8 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 3.747 USD/ounce, tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng sau quy đổi. Với mức giá này, vàng miếng SJC bán ra cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 18-11 tại Mỹ, xuyên thủng mốc 3.750 USD/ounce và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025. Đồng USD mạnh lên, kỳ vọng FED tiếp tục tăng lãi suất và áp lực bán trên thị trường hàng hóa cùng gây sức ép lên giá kim loại quý.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/vang-sjc-giam-duoi-137-trieu-dong-van-cao-hon-gia-the-gioi-20-trieu-dongluong-post139447.html