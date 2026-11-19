Mở cửa phiên sáng nay, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối phiên hôm qua, giá giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng xuống còn 132,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết cùng mức giá. Tại PNJ, giá vàng nhẫn mua vào ở mức 130,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, lúc 8 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 3.747 USD/ounce, tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng sau quy đổi. Với mức giá này, vàng miếng SJC bán ra cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 18-11 tại Mỹ, xuyên thủng mốc 3.750 USD/ounce và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025. Đồng USD mạnh lên, kỳ vọng FED tiếp tục tăng lãi suất và áp lực bán trên thị trường hàng hóa cùng gây sức ép lên giá kim loại quý.