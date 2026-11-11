Vàng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng trong sáng 11/11 sau dữ liệu lạm phát Mỹ

Giao dịch mua bán vàng tại cửa hàng vàng Mi Hồng.

Vàng trong nước giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Lúc 8 giờ 37 phút sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng khi chốt phiên chiều 10/11. Vàng miếng loại 5 chỉ và 0,5 - 2 chỉ có giá mua vào tương tự, giá bán ra lần lượt 139,52 triệu đồng và 139,53 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 - 5 chỉ giảm cùng mức, về 135,3 - 139,3 triệu đồng/lượng, từ 136,7 - 140,7 triệu đồng/lượng chiều qua. Vàng nữ trang 99,99% được công ty mua vào 133,6 triệu đồng/lượng và bán ra 138,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC niêm yết sáng nay 11/11. Ảnh chụp màn hình

Diễn biến này kéo dài đà giảm từ phiên 10/11. Đầu giờ sáng qua, vàng miếng SJC được nâng 300.000 đồng/lượng lên 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, sau đó giảm 600.000 đồng trong phiên và đứng ở mức thấp hơn ngày 9/11 là 300.000 đồng/lượng. So với mức bán ra 142 triệu đồng/lượng, có thời điểm ghi nhận sáng 9/11, giá vàng miếng hiện thấp hơn 2,5 triệu đồng/lượng.

Mức giảm sáng nay phản ánh diễn biến của thị trường thế giới sau giờ đóng cửa trong nước. Giá vàng thế giới giảm mạnh trong đêm 10/11, rạng sáng 11/11 theo giờ Việt Nam, khi các cửa hàng vàng đã chốt bảng giá. Lúc 8 giờ 49 phút sáng nay, giá vàng giao ngay ở mức 4.051,31 USD/ounce, nhích lên so với mức 4.028,39 USD/ounce lúc 1 giờ 54 phút. Quy đổi theo giá bán USD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 25.800 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí; thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Ở góc nhìn dài hơn, mặt bằng giá vàng trong nước đã đi xuống đáng kể. Theo Cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 10 giảm 2,85% so với tháng trước và giảm 6,77% so với tháng 12/2025. Nhu cầu tích trữ cũng thay đổi theo giá. Doanh thu vàng 24K của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trong quý III giảm 41% so với cùng kỳ năm trước (theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap) sau khi tăng mạnh trong quý I.

Từ ngày 16/10/2026, Nghị định 390/2026/NĐ-CP có hiệu lực, hạ ngưỡng giao dịch mua, bán vàng phải thanh toán không dùng tiền mặt từ 20 triệu đồng xuống 5 triệu đồng. Theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, ngưỡng này được tính trên tổng giá trị giao dịch trong ngày của một khách hàng, hành vi chia nhỏ giao dịch để né quy định sẽ bị xử lý.

Cửa hàng vàng tại trung tâm thương mại.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC hiện là 3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn là 4 triệu đồng/lượng. Khi giá thế giới biến động mạnh theo dữ liệu kinh tế Mỹ, người mua cần tính đến khoản chênh lệch này cùng khoảng cách khoảng 13,5 triệu đồng/lượng so với giá thế giới quy đổi, đặc biệt với các giao dịch ngắn hạn.

Vàng thế giới chịu sức ép từ triển vọng Fed tăng lãi suất

Trong phiên ngày 10/11, giá vàng giao ngay giảm 2,7% xuống 4.028,39 USD/ounce lúc 1 giờ 54 phút sáng 11/11 theo giờ Việt Nam; vàng giao tháng 12/2026 chốt phiên giảm 2% xuống 4.030,20 USD/ounce. Giá bạc giảm 3,95%.

Nguyên nhân chính là số liệu lạm phát Mỹ. Theo Cơ quan Thống kê lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của các chuyên gia kinh tế, sau khi tăng 0,6% trong tháng 9. Dữ liệu này đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Vàng không mang lại lãi suất và được định giá bằng USD, nên chịu bất lợi khi lãi suất và đồng USD cùng đi lên.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết sẽ ủng hộ thắt chặt chính sách mạnh tay hơn nếu CPI quá nóng. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12; xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm nhích từ 0% lên 10% sau khi dữ liệu CPI được công bố. Ông Edward Meir, chuyên gia của công ty Marex, nhận định lạm phát cao hơn dự đoán là yếu tố bất lợi ngắn hạn với vàng.

Với triển vọng gần, công ty Sucden Financial trong báo cáo quý công bố ngày 28/10 dự báo giá vàng có thể kiểm định vùng hỗ trợ quanh 3.900 USD/ounce trước cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed. Ngân hàng OCBC (Singapore) cũng hạ dự báo, theo đó giá vàng ở mức 4.250 USD/ounce vào cuối năm 2026 và 4.710 USD/ounce vào cuối năm 2027. OCBC cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 và lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn có thể giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, dù ngân hàng này vẫn giữ quan điểm tích cực về vàng trong trung hạn.

Khảo sát của Reuters với 30 nhà phân tích và nhà giao dịch công bố cuối tháng 10 cho thấy mức giá bình quân năm 2026 được dự báo ở 4.495 USD/ounce, thấp hơn mức 4.509 USD của khảo sát ba tháng trước do lợi suất trái phiếu Mỹ cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Mức dự báo cho năm 2027 được nâng lên khoảng 4.650 USD/ounce. Các nhà phân tích kỳ vọng hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng vật chất từ Ấn Độ, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ giá.

Trong ngắn hạn, thị trường chờ báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 13/11 để có thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.