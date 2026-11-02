Vàng SJC bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật đầu giờ sáng, tại Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng được niêm yết ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng nhẫn SJC 9999 có giá 131,8-135,8 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), vàng nhẫn được giao dịch ở mức 133,6-137,6 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC ở mức 136-139 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 134-138 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại đây cũng ở mức 136-139 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đầu phiên sáng 2-11 được ghi nhận ở mức khoảng 3.895 USD/ounce, tăng 0,55% so với cuối tuần trước. Trước đó, kim loại quý này đã giảm khoảng 3,74% trong tuần giao dịch kết thúc ngày 30-10, xuống quanh 3.875 USD/ounce. Giá có thời điểm lùi về 3.870,25 USD/ounce, thấp nhất trong hơn một năm.

Theo Kitco News, áp lực giảm giá xuất phát từ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), các số liệu kinh tế Mỹ tích cực làm gia tăng kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cuối tuần trước, khiến nhà đầu tư tăng cường bán các tài sản để bù đắp thua lỗ.

Khảo sát hằng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý giới phân tích phố Wall khá bi quan. Trong 16 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 1 người (6%) dự báo giá vàng tăng, 10 người (63%) nhận định giá giảm và 5 người (31%) dự báo giá đi ngang hoặc chưa xác định xu hướng. Trái lại, nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về khả năng phục hồi. Trong cuộc thăm dò trực tuyến với 184 người tham gia, có 98 người (53%) kỳ vọng giá vàng tăng, 56 người (30%) dự báo giá giảm và 30 ngườ còn lại (16%) cho rằng giá sẽ đi ngang.