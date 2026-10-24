Vắng sinh viên, chủ nhà treo biển cho thuê khắp phố

Khảo sát tại phố Triều Khúc (Hà Nội), nơi tập trung đông sinh viên, chỉ trên một đoạn phố ngắn treo hàng chục biển cho thuê nhà. Một số phòng vẫn bỏ trống dù năm học mới đã bắt đầu.

Theo các chủ nhà tại khu vực, những năm trước, nhiều phòng đã có khách thuê từ đầu hè, thậm chí có người đặt phòng trước cả tháng. Năm nay, việc tìm khách trở nên khó khăn hơn.

Triều Khúc nằm gần nhiều trường đại học và cơ sở đào tạo. Nguồn cầu từ sinh viên từng giúp hoạt động cho thuê phòng duy trì ổn định. Tuy nhiên, tình trạng nhiều nhà cùng treo biển tìm khách cho thấy hoạt động kinh doanh cho thuê đang gặp khó khăn.

Nhiều biển cho thuê nhà khắp phố. Ảnh: D.Anh

Tại khu vực này, phòng bình dân diện tích 15-20m2 hiện có giá thuê khoảng 1,8-2,8 triệu đồng/tháng. Phòng studio khép kín, có gác xép và nội thất cơ bản được chào thuê ở mức 3,2-4,2 triệu đồng/tháng.

Với căn hộ studio tại các tòa chung cư mini, diện tích 30-45m2, giá thuê khoảng 4,5-5,8 triệu đồng/tháng. Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 45-55m2, có giá 5,2-6,5 triệu đồng/tháng.

Không chỉ Triều Khúc, khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng ghi nhận tình trạng còn nhiều phòng trống. Đây từng là một trong những khu vực tập trung đông sinh viên tại Hà Nội. Các tuyến phố quanh Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều tòa nhà cho thuê, chung cư mini và hàng quán phục vụ nhu cầu sinh hoạt của sinh viên.

Trước đây, chủ nhà vừa đăng tin đã có khách hỏi thuê phòng. Một số chủ nhà còn nhận khách đặt trước cả tháng. Hiện biển cho thuê xuất hiện tại nhiều tòa nhà. Lượng sinh viên trên một số tuyến phố cũng thưa vắng hơn trước.

Chị Thảo, một chủ nhà cho thuê tại khu vực Xuân Thủy, nhận xét chưa từng chứng kiến tình trạng vắng khách như năm nay. Dù năm học mới đã bắt đầu gần một tháng, nhiều phòng vẫn chưa có người thuê. Chị lo ngại tình trạng này sẽ tiếp diễn khi ngày càng nhiều sinh viên chuyển lên cơ sở Hòa Lạc.

Tại khu vực Xuân Thủy - Cầu Giấy, phòng bình dân diện tích 12-20m2 có giá thuê khoảng 1,5-2,8 triệu đồng/tháng. Phòng khép kín, có gác xép và nội thất cơ bản được chào thuê ở mức 3-4,2 triệu đồng/tháng.

Chủ nhà áp lực ngày càng lớn. Ảnh: D.Anh

Với chung cư mini và căn hộ dịch vụ đầy đủ nội thất, giá thuê phổ biến từ 4,5-6,5 triệu đồng/tháng. Người thuê còn phải trả thêm tiền điện, nước, Internet và các khoản phí dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Ánh, một chủ nhà tại Cầu Giấy, lượng sinh viên đến Hà Nội học tập và thuê phòng tại một số khu vực không còn đông như trước. Đặc biệt, việc một bộ phận sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển lên cơ sở Hòa Lạc khiến nhu cầu thuê phòng quanh Xuân Thủy suy giảm.

Ông Ánh cho rằng hoạt động cho thuê phòng hiện không còn mang lại lợi nhuận như trước. Chủ nhà phải chi thêm tiền sửa chữa, cải tạo và đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Khi lượng khách thuê giảm, các chủ nhà phải cạnh tranh nhiều hơn để tìm khách. Chi phí đầu tư và vận hành tăng cũng khiến lợi nhuận bị thu hẹp.

Không chỉ các chủ nhà chịu ảnh hưởng, những dịch vụ phục vụ sinh viên cũng rơi vào cảnh vắng khách.

Tại các tuyến phố quanh trường đại học, một số quán ăn, cửa hàng tạp hóa và dịch vụ giặt là ghi nhận lượng khách thưa thớt. Các hộ kinh doanh vì thế phải đối mặt với áp lực doanh thu, dù chi phí thuê mặt bằng và vận hành vẫn phải duy trì.