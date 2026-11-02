Vàng quay đầu tăng giá, vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h33'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 137-140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC 5 chỉ cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 137-142,02 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 137-142,03 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 132,8-136,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 132,8-136,9 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Nữ trang 999,9 giá 130,8-135,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng triệu đồng/lượng.

Đây là lần đầu tiên giá vàng tăng sau 2 ngày giảm liên tiếp cuối tháng 10/2026, đưa kim loại quý này trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng. Ngày 31/10, giá vàng miếng SJC giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99 giảm 3 ngày liên tiếp, xuống mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng vào ngày cuối tháng trước.

Thời điểm 9h35', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giá 135-139 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 giá 133-137 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 134,5-140 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch mua vào/bán ra lên tới 5,5 triệu đồng/lượng.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 132,5-137,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 132,3-137,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Tuy nhiên, các loại vàng khác của thương hiệu này đồng loạt giảm. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 giảm 300.000 đồng, giao dịch ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 137-140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 134-138 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 131,8-136,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 400.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 135,5-140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 135,5-138,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 133-137,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất kể từ đầu năm

Giá vàng thế giới tăng khi giá dầu đi xuống phần nào giúp giảm bớt áp lực lạm phát và lực mua giá thấp bị thu hút bởi sự giảm giá của kim loại này vào thứ Sáu tuần trước (30/10) xuống mức thấp nhất trong một năm.

Giá vàng thế giới tăng 0,7% lên gần 3.900 đô la/ounce.

Giá vàng tăng tới 0,7%, lên gần 3.900 đô la/ounce, phục hồi một phần sau cú giảm 3,7% trong phiên trước đó, khép lại tháng 10 tồi tệ nhất đối với kim loại này kể từ năm 2008.

Giá dầu giảm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào thứ Ba, khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết xung đột Iran bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, vàng vẫn dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc chiến ở Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Tehran đe dọa trả đũa trên diện rộng và một số quốc gia vùng Vịnh bày tỏ lo ngại một cuộc tấn công khác có thể gây ra một cuộc chiến tranh tàn khốc hơn nữa trong khu vực.

Sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán công nghệ toàn cầu cũng đang gây thêm áp lực lên giá kim loại quý. Các đợt bán tháo gần đây đã khiến nhà đầu tư thanh lý vàng để bù đắp thua lỗ ở những lĩnh vực khác và thị trường chứng khoán dự kiến sẽ giảm theo sau sự sụt giảm trên Phố Wall, do lo ngại về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo chiến lược gia tại Global X ETFs, Justin Lin, vàng đang nhận được sự hỗ trợ tức thời từ các nhà đầu tư dài hạn, những người coi giá hiện tại là rẻ. "Chúng ta có thể sẽ thấy một số hoạt động mua vào khi giá giảm trong phiên giao dịch châu Á hôm nay khi các nhà đầu tư và có thể cả các ngân hàng trung ương, thận trọng bổ sung thêm vị thế. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng giá vàng đang ở mức bấp bênh", ông Lin nhận định.

Trong khi đó, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank AS, Ole Sloth Hansen, đánh giá, những lo ngại về thanh khoản và hoạt động bán kỹ thuật đang làm lu mờ sức hấp dẫn đầu tư dài hạn của kim loại này.

Việc đóng cửa hôm thứ Sáu dưới mức kỹ thuật quan trọng 3.886 đô la Mỹ/ounce "khiến vàng dễ bị tổn thương trước áp lực giảm giá hơn nữa", ông Hansen cho biết và nói rằng giá vàng cần phải phục hồi lên trên 4.000 đô la Mỹ để khôi phục "triển vọng ngắn hạn trung lập hơn".

Giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 3.899,39 đô la Mỹ/ounce lúc 7h45 sáng tại Singapore. Bạc tăng 1,3% lên 49,76 đô la Mỹ/ounce, sau khi giảm gần 6% vào thứ Sáu. Giá bạch kim và paladi cũng tăng sau đợt giảm mạnh ở phiên trước.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 2/11.