Vàng óng mùa gặt vùng cao Sơn La

Những cánh đồng lúa vụ mùa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã bắt đầu mùa gặt﻿ từ đầu tháng 9 đến tháng 11.

Từ sáng sớm, người dân tại bản Tà Làng, xã Chiềng Hặc đã có mặt trên những thửa ruộng, thoăn thoắt đưa liềm cắt từng khóm lúa. Những bó lúa vàng nối nhau đặt trên bờ ruộng, báo hiệu một mùa no ấm đang về.

Với đồng bào vùng cao Sơn La, mỗi hạt thóc là kết tinh của công sức lao động, sự cần cù và kinh nghiệm sản xuất được trao truyền qua nhiều thế hệ. Để có được những thửa ruộng vàng óng hôm nay, người nông dân đã trải qua nhiều tháng chăm sóc, canh tác.

Người dân tại xã vùng cao Xím Vàng phấn khởi đón thành quả sau những tháng ngày lao động trên đồng ruộng

Tại một số địa phương, người dân thường phơi lúa ngay trên ruộng để hong khô trước khi vận chuyển về nhà. Hình ảnh những bó lúa vàng trải dài trên các thửa ruộng tạo nên nét độc đáo trong tập quán canh tác lúa vụ mùa của đồng bào vùng cao Sơn La.

Gia đình anh Hà Văn Huy ở bản Tà Làng, xã Chiềng Hặc, gieo cấy gần 1.000 m² lúa Đài Thơm 8 trong vụ mùa năm nay. Sau thời gian chăm sóc, đến nay gia đình đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích, với sản lượng hơn 7 tạ thóc. Theo anh Huy, dù vụ mùa này công chăm sóc nhiều hơn, song nhờ chủ động nguồn nước tưới và phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, năng suất lúa vẫn được duy trì, sản lượng tương đương năm trước.

Ngoài phát triển sản xuất nông nghiệp, một số xã như Xím Vàng, Tà Xùa, Vân Hồ,... còn từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch. Những tour trải nghiệm, khám phá đời sống, văn hóa bản địa cùng người dân đang mở ra hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

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Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, địa phương đang tập trung khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, ruộng bậc thang﻿ và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch trải nghiệm. Đồng thời, xã vận động người dân giữ gìn cảnh quan, bảo tồn văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.