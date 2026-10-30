Vang nhập khẩu gặp nông sản Việt trong những hộp quà biếu ngày Tết

Khi hộp quà Tết có thêm chai vang

Hộp quà Tết truyền thống của người Việt thường gắn với trà, mứt, bánh kẹo. Trong khi đó, rượu vang là lựa chọn quen thuộc khi biếu đối tác và lãnh đạo dịp cuối năm. Thay vì chọn giữa một giỏ đặc sản trong nước và một chai vang ngoại, người tặng có thể gộp cả hai vào một hộp: chai vang làm điểm nhấn, phần còn lại là các món ăn dùng được ngay trong những ngày Tết.

Bộ sưu tập Tết 2027 của Maison Gift là một ví dụ cho cách làm này. Ở các mẫu cao, hộp quà kết hợp vang đỏ nhập khẩu với các sản phẩm từ nông sản Việt chọn lọc như trà, mật ong, hạt macca, hạnh nhân, hạt điều, trái cây sấy dẻo và bánh kẹo. Danh mục quà tặng cao cấp của Maison Gift tập hợp các mẫu này, kèm thành phần và giá niêm yết của từng mẫu.

Sáu chai vang đến từ năm quốc gia

Theo thông tin đơn vị công bố, có sáu loại vang được dùng trong các hộp quà, tất cả là vang đỏ, nồng độ 13,5% vol, chai 750ml.

Flor de Noche đến từ Tây Ban Nha, phối ba giống nho Cabernet Sauvignon, Merlot và Tempranillo. Velvet Horizon đến từ Úc, phối Shiraz, Cabernet Sauvignon và Merlot. Eterna Pasión đến từ Chile, làm từ Cabernet Sauvignon. Hai chai vang Pháp là Chanson d'Eté và Nuit d'Emeraude, đều làm từ Cabernet Sauvignon. Castelvio đến từ Ý, phối hai giống nho Negroamaro và Sangiovese.

Cách phân bổ vang cũng theo tầng giá. Vang Úc Velvet Horizon nằm trong các mẫu số 2 của nhiều dòng; vang Tây Ban Nha Flor de Noche ở các mẫu số 3; vang Chile Eterna Pasión ở các mẫu số 4. Vang Pháp xuất hiện ở các mẫu cao hơn như Hạnh Phúc 5 hay Kim Ngọc 3, Kim Ngọc 4. Vang Ý Castelvio chỉ có ở hai mẫu giá cao trong bộ sưu tập là Kim Ngọc 5 và Xuân Ca 5.

Sáu loại vang đỏ nhập khẩu từ Tây Ban Nha, Úc, Chile, Pháp và Ý được dùng trong các hộp quà Tết 2027.

Phần nông sản Việt trong hộp

Nếu chai vang là điểm nhấn, phần còn lại của hộp quyết định cảm giác "quà Tết Việt". Ở các hộp có vang, đi kèm thường là trà Oolong hoặc trà xanh hương sen, hương nhài, mật ong pha vị như bạc hà, gừng sả, chanh leo, chanh đào, các loại hạt và trái cây sấy dẻo.

Lấy ví dụ Hạnh Phúc 5 (1.585.000đ, chưa gồm VAT): hộp gồm vang Pháp Nuit d'Emeraude, trà Caramel, hạnh nhân cafe, hạt macca, mật ong chanh leo, xoài sấy dẻo và cam sấy dẻo. Xuân Ca 3 (1.790.000đ, chưa gồm VAT) gồm vang Pháp Chanson d'Eté, xoài sấy dẻo, bánh quy bơ nho khô, trà Oolong Hoa Hồng, hạt điều cappuccino, mật ong bạc hà, dứa sấy giòn, ổi đào sấy dẻo và mận sấy dẻo.

Theo đơn vị công bố, các sản phẩm trong hộp đều đủ giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm, có nhãn mác, nguồn gốc và hạn dùng in trên bao bì. Trà và mật ong có hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất; hạt, socola, trái cây sấy dẻo 12 tháng; rượu vang không có hạn sử dụng.

Hộp nhiều tầng như một phần của món quà

Ở phân khúc cao cấp, vỏ hộp được chú trọng không kém phần bên trong. Dòng Kim Ngọc Huyền Lam dùng hộp 4 tầng dạng vali, kích thước 36 x 36 x 15 cm, màu xanh lam phối vàng kim với họa tiết trang trí cổ điển. Mẫu số 5 của dòng, Kim Ngọc 5 (2.480.000đ, chưa gồm VAT), gồm vang Ý Castelvio, trà Chamomile Fruit, macca chocolate, socola matcha hạnh nhân, hạnh nhân cafe, mật ong chanh leo, thịt heo quay cháy tỏi 90g, mãng cầu sấy dẻo và dâu sấy dẻo.

Kim Ngọc Huyền Lam 5 dùng hộp 4 tầng dạng vali, kết hợp vang Ý Castelvio với các món từ nông sản Việt.

Ngôn ngữ thiết kế chung của các dòng này là kết hợp văn hóa Việt, Á Đông với thẩm mỹ hiện đại, tiết chế thay vì phô trương. Vì vậy, chai vang ngoại nằm trong hộp vẫn hài hòa với tinh thần một món quà Tết Việt.

Có rượu hay không là câu hỏi đầu tiên

Vang làm tăng giá trị cảm nhận của hộp quà, nhưng không phải người nhận nào cũng dùng được. Rượu vang chỉ dành cho người đủ tuổi. Với người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người kiêng rượu hoặc khi chưa rõ thói quen của người nhận, nên chọn mẫu không có rượu, hoặc đề nghị đổi vang sang trà, mật ong. Với đơn doanh nghiệp, Maison Gift cho đổi thành phần và tính lại giá hộp.

Hộp có vang và hộp không vang cũng khác nhau về thuế: giá niêm yết chưa gồm VAT, mức thuế là 10% với sản phẩm có rượu vang và 8% với sản phẩm không có rượu vang. Doanh nghiệp đặt số lượng lớn nên tách hai nhóm này ngay từ bảng dự toán. Người nhận không dùng rượu vẫn có lựa chọn ở tầm giá cao: Kim Liên 3 (1.330.000đ, chưa gồm VAT) không có vang, gồm trà Oolong Hoa Hồng, hạt macca 200g, mật ong bạc hà, bánh quy bơ nho khô, gừng sấy dẻo, dứa sấy giòn, ổi đào sấy dẻo, xoài sấy dẻo và dừa sấy dẻo.

Hạnh Phúc 5 đặt vang Pháp Nuit d'Emeraude cạnh trà, hạt, mật ong và trái cây sấy.

Với người mua quà, cách đọc một hộp quà biếu cao cấp vì thế không chỉ dừng ở tên chai vang. Xuất xứ và giống nho cho biết phong cách của chai rượu; danh sách món đi kèm cho biết hộp quà có hợp với gia đình người nhận hay không; còn kiểu hộp quyết định ấn tượng đầu tiên khi trao tặng. Đặt ba yếu tố này cạnh nhau sẽ giúp chọn được món quà vừa đúng tầm, vừa hợp người nhận.