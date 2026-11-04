Vàng nhẫn tăng tới 900.000 đồng/lượng, đi ngược đà giảm của thế giới

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.930,19 USD (cập nhật lúc 06:00:42 04/11/2026), giảm 0,75% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 29,66 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm, khi nhà đầu tư thu hẹp vị thế nắm giữ kim loại quý sau đà phục hồi trong phiên thứ 2.

Đà suy yếu khiêm tốn của đồng USD gần như không hỗ trợ được giá vàng. Điều này cho thấy áp lực bán trên diện rộng và những bất ổn trên thị trường tài chính tiếp tục chi phối diễn biến giá.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và những tác động tiềm tàng của sự kiện này đối với tâm lý thị trường chung. Việc Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo có khả năng gây ra nhiều khó khăn hơn cho quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo cũng như lĩnh vực công nghệ nói chung.

Do đó, bất kỳ áp lực nào gia tăng đối với ngành công nghệ từ sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý cũng có thể lan sang thị trường vàng, khi các nhà đầu tư buộc phải cắt giảm vị thế nắm giữ để bù đắp thua lỗ ở những nơi khác.

Trong triển vọng quý 4 năm 2026, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) dự báo nhu cầu đầu tư tiếp tục là động lực chính của thị trường. Nhu cầu đầu tư cả năm được kỳ vọng cao hơn khoảng 200 tấn so với năm 2025. Dòng vốn vào ETF, nhu cầu vàng miếng và vàng xu, cùng hoạt động giao dịch phái sinh và OTC sẽ chịu tác động đan xen từ lãi suất, lợi suất trái phiếu, sức mạnh đồng USD và các rủi ro tài chính.

Trong nước, chốt phiên 3/11, giá vàng miếng nối tiếp đà tăng. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý niêm yết ở mức 136 - 140,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh tăng. Cụ thể, SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 133,7 - 137,7 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; PNJ tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 134,9 - 138,9 triệu đồng/lượng.

Mặc dù ghi nhận sự hồi phục khá mạnh, nhưng so với mức đỉnh bán ra 191,3 triệu đồng ghi nhận ngày 29/1, đến nay, giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 50,7 triệu đồng.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) ngày 3/11 cho biết, chỉ số giá vàng -2,85%, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Bình quân giá vàng thế giới tháng 10 ở mức 4.137,85 USD/ounce, giảm 6,69% so với tháng trước, chủ yếu do đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, hoạt động bán chốt lời của các nhà đầu tư cũng tạo áp lực giảm giá vàng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10/2026 giảm 2,85% so với tháng trước; giảm 2,94% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 6,77% so với tháng 12/2025; bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 37,28% so với cùng kỳ năm trước.