Vàng nhẫn tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng, giá bán chạm 142,5 triệu đồng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 4.088,83 USD (cập nhật lúc 06:01:40 06/11/2026), tăng 0,65% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 26,42 USD/ounce.

Vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh.

Giá vàng thế giới rung lắc dữ dội khi áp sát ngưỡng lịch sử 4.150 USD/ounce. Việc đồng USD bất ngờ phục hồi từ đáy đang đe dọa đà bứt phá của kim loại quý. Dù chịu sức ép chốt lời rất mạnh, vàng vẫn đang ghi nhận xu hướng tăng.

Theo chuyên gia phân tích thị trường Linh Tran thuộc XS.com, việc duy trì giá trên ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng phục hồi của vàng. Nếu dòng vốn đầu tư và diễn biến lợi suất tiếp tục hỗ trợ, giá vàng có thể ổn định trên ngưỡng này, hướng tới các mục tiêu 4.200 USD/ounce và xa hơn là 4.400 USD/ounce.

Báo cáo ADP cho biết khu vực tư nhân tạo thêm 86.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức dự báo khoảng 67.000 việc làm và bằng mức tăng của tháng 9.

Trong khi đó, chỉ số hoạt động dịch vụ ISM tháng 10 giảm từ 54,9 điểm trong tháng 9 xuống 54,5 điểm, thấp hơn mức dự báo 54,8 điểm. Chỉ số đơn hàng mới giảm từ 59,8 xuống 55,9 điểm. Dù vậy, các chỉ số trên 50 điểm vẫn cho thấy khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng.

Về thương mại, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 9 giảm nhẹ xuống 105 tỷ USD, từ mức 105,7 tỷ USD đã điều chỉnh của tháng 8. Xuất khẩu tăng 1,9%, lên 321,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 1,2%, đạt 426,6 tỷ USD.

Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, nhận định những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn vẫn còn. Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 6% GDP, còn tỷ lệ nợ công trên GDP đã lên 100%. Áp lực nợ khiến Fed khó tăng lãi suất mạnh tay, ngay cả khi lạm phát còn cao. Điều này có thể tạo động lực để giá vàng tăng trở lại.

Trong nước, chốt phiên 5/11, giá vàng miếng tiếp đà tăng. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 139 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn tiếp đà tăng ở các thương hiệu lớn, mức tăng cao nhất lên đến 2 triệu đồng/lượng, giá bán ra cao nhất giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; DOJI giao dịch ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; PNJ niêm yết ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Xu hướng tăng của thị trường quốc tế đã đẩy giá vàng trong nước đi lên. Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra hiện đang được các doanh nghiệp nới rộng ra mức 3 - 4,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán giãn rộng bất thường phản ánh tâm lý phòng vệ kỹ lưỡng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trước biến động nghẹt thở từ thị trường thế giới. Bằng cách đẩy rủi ro về phía người mua, doanh nghiệp tự bảo vệ bảng cân đối tài sản của mình trước nguy cơ giá đảo chiều đột ngột.

Giới chuyên môn khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư nhỏ lẻ không mua đuổi bằng mọi giá khi thị trường đang trong trạng thái hưng phấn. Biên độ chênh lệch mua - bán trong nước quá rộng sẽ nuốt chửng biên lợi nhuận ngắn hạn của nhà đầu tư.

Với những người có nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn, giải pháp an toàn nhất là kiên nhẫn chờ đợi thị trường trong nước thu hẹp khoảng cách mua - bán trước khi giải ngân từng phần.

Tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy tài chính (vay nợ) để lướt sóng vàng trong giai đoạn biến động biên độ rộng.