Vàng nhẫn mua vào - bán ra chênh lệch tới 4 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng so với cùng thời điểm sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC xuống mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC. Ảnh: Như Ý.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu có sự chênh lệch cả 2 chiều giá mua vào và bán ra.

Cụ thể, vàng nhẫn DOJI có giá 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng và cũng duy trì mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.343 USD/ounce, giảm 34 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường bạc, bạc thỏi Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đi ngang ở mức 2,2-2,3 triệu đồng/lượng mua - bán.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 21/9 ở mức 25.640 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.830 - 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.