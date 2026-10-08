Vàng miếng và vàng nhẫn đều giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay 4.107,28 USD (cập nhật lúc 06:00:58 08/10/2026), giảm 1,28% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 53,40 USD/ounce.

Giá vàng trong nước có xu hướng giảm cùng thế giới.

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, do đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này.

Thị trường phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, nhưng vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 là 85%, theo công cụ FedWatch của CME.

"Tôi nghĩ thông điệp là lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, và điều đó đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng đô la", Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kansas City Jeff Schmid, cho biết việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi phải tăng lãi suất thêm nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly, cũng cho biết lộ trình chính sách sẽ phụ thuộc vào việc áp lực lạm phát có tiếp tục hay không.

Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Giới phân tích cho rằng, trong ngắn hạn, vùng 4.180-4.190 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng của giá vàng. Nếu vượt qua vùng này một cách bền vững, giá có thể hướng tới các mốc 4.214 USD và 4.238 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm tại 4.162 USD và 4.143 USD/ounce; nếu thủng mốc 4.143 USD, giá có thể lùi sâu hơn về 4.115 USD, thậm chí vùng 4.000-4.020 USD/ounce.

Trong nước, chốt phiên 7/10, giá vàng miếng đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đều giao dịch ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng. Riêng chiều mua vào của Phú Quý thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng.

Còn vàng nhẫn vẫn đi ngang và giảm tùy thương hiệu. Cụ thể, SJC giao dịch ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả hai chiều; PNJ niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; Phú Quý mua bán ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thị trường vàng trong nước đang vận động trong trạng thái nén chặt. Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ và người dân có nhu cầu giao dịch, việc nhận diện đúng các kịch bản diễn biến là chìa khóa để bảo vệ nguồn vốn.

Kịch bản 1: đi ngang tích lũy và thăm dò (Xác suất 50%): Thị trường duy trì trạng thái giằng co, giá vàng miếng giữ nguyên vùng 140 - 143 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tiếp tục neo quanh mốc 139,50 - 142,50 triệu đồng/lượng.

Với kịch bản này, dòng tiền nhỏ lẻ tuyệt đối không nên tham gia lướt sóng. Biên độ mua - bán 3 triệu đồng sẽ nuốt trọn toàn bộ biên độ lợi nhuận ngắn hạn.

Kịch bản 2: nhịp điều chỉnh kỹ thuật kích hoạt (xác suất 35%): Nếu áp lực chốt lời từ thế giới gia tăng, các doanh nghiệp trong nước có thể hạ giá niêm yết từ 500.000 đến 1.500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra nhằm kích cầu và thu hẹp chênh lệch.

Đây sẽ là thời điểm thích hợp cho nhóm người dân có nhu cầu tích trữ dài hạn thực hiện chiến lược bình quân giá, chia nhỏ dòng vốn để giải ngân từng phần thay vì dồn lực mua một lần.

Kịch bản 3: tăng bứt phá theo lực cầu nội địa (Xác suất 15%):Trong trường hợp dòng tiền nhàn rỗi trong dân đẩy mạnh lực mua bất chấp mức chênh lệch cao, giá vàng có thể bị đẩy vượt ngưỡng 143,50 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà tăng này mang tính chất hưng phấn ngắn hạn.

Nhà đầu tư tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc vốn vay mượn để "đu đỉnh" ở vùng giá này, bởi nguy cơ đảo chiều tháo chạy từ thị trường luôn rình rập.