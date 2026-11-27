Vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (9h09'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều. Chênh lệch hai chiều duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ giao dịch ở mức 129,8-134,82 triệu đồng/lượng hai chiều, tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 129,8-134,83 triệu đồng/lượng, cũng tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng nay niêm yết ở mức 128,6-134,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 128,6-134,7 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 127,6-133,6 triệu đồng/lượng, cũng tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Thời điểm 9h22', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, tương tự như mức giá sáng qua. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 124,5-128,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, tương tự như giá giao dịch sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 127,5-132,5 triệu đồng/lượng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 127,3-132,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 126,3-132,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng mua vào. Vàng nữ trang 999,9 giá 124,3-129,8 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 128,8-132,8 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 126,5-131,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trước khả năng Fed tăng lãi suất

Giá vàng thế giới giảm nhẹ do những lo ngại kéo dài về lạm phát và kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất một lần nữa đã gây áp lực lên kim loại quý này.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trước khả năng Fed tăng lãi suất.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 3.566,99 đô la/ounce vào lúc 19h01 (giờ GMT). Giá vàng đã giảm xuống dưới mức 3.500 đô la, ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý, vào thứ Tư lần đầu tiên kể từ tháng 9/2025. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,9% lên 3.565,90 đô la.

"Giá vàng giao ngay đang kiểm tra mức hỗ trợ quanh vùng giữa 3.000 đô la. Vàng khó có thể phục hồi bền vững cho đến khi thị trường cảm nhận Fed đang gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Những người đầu tư vàng dự kiến giá sẽ bị kìm hãm... Nhưng những diễn biến giảm rủi ro mới trên thị trường tài chính toàn cầu có thể hỗ trợ kim loại quý này, cùng với việc các ngân hàng trung ương liên tục mua vào", nhà phân tích thị trường chính tại Bybit, Han Tan, nhận định.

Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang thúc đẩy lạm phát ở Mỹ, với chỉ số áp lực giá cơ bản trong tháng 10 ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ cuối năm 2023. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới và một lần nữa vào đầu năm 2027.

Lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong ba năm đã được thực hiện vào tháng 9.

Mặc dù vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao có thể gây áp lực lên tài sản không sinh lời này.

Do những rủi ro đó tồn tại, "có lẽ còn quá sớm để dự đoán đáy của vàng và thực tế là của toàn bộ nhóm kim loại quý. Tuy nhiên, về lâu dài, kim loại màu vàng cùng với nhóm kim loại quý sẽ chứng kiến sự tăng giá đáng kể. Thật vậy, giá vàng có khả năng bắt đầu hướng tới mức 5.000 đô la/ounce vào cuối năm tới, khi các nhà đầu tư cân nhắc về việc nới lỏng lãi suất chính sách", các nhà phân tích tại TD Securities dự báo.

HSBC hôm thứ Năm cho biết sự suy yếu liên tục của thị trường chứng khoán khiến giá vàng có nguy cơ giảm xuống dưới 3.400 đô la/ounce.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã áp thuế mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,8% lên 41,54 đô la/ounce, bạch kim tăng 0,8% lên 1.290,62 đô la và palladium tăng 1,4% lên 873,84 đô la/ounce.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 27/11.