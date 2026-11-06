Vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng sau một tuần

Theo bảng giá cập nhật sáng 6-11, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 138-141 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá mua vào 136,9 triệu đồng/lượng và bán ra 140,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,4-142,5 triệu đồng/lượng; vàng miếng và vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cùng được giao dịch quanh mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng.

So với mức giá khoảng 136-139 triệu đồng/lượng vào ngày 30-10, vàng miếng SJC hiện tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Như vậy, sau một tuần, giá vàng miếng tiếp tục đi lên, dù mức tăng thấp hơn so với một số dòng vàng nhẫn trên thị trường.

Trên thị trường quốc tế, cập nhật lúc 7h30 ngày 6-11, giá vàng giao ngay quanh mức 4.102 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce, tương đương gần 1% trong 24 giờ.

Trong phiên giao dịch ngày 5-11, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng lên 4.146,63 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn hai tuần, trước khi điều chỉnh trở lại. Tính từ mức đáy 3.869 USD/ounce thiết lập ngày 30-10, kim loại quý đã phục hồi hơn 230 USD/ounce.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chỉ số USD Index (DXY) sáng 6-11 ở mức 101,60 điểm, tăng nhẹ 0,01 điểm so với phiên trước, nhưng vẫn giảm khoảng 0,27% trong tuần.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng góp phần hạ nhiệt lo ngại lạm phát, qua đó tác động đến kỳ vọng về chính sách lãi suất. Thị trường hiện theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố ngày 6-11 để đánh giá triển vọng điều hành tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.