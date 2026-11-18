Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 137 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn trơn giao dịch ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra. DOJI niêm yết giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 137 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, lúc 8 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay theo Kitco ở mức 3.811 USD/ounce, tương đương khoảng 118,3 triệu đồng/lượng sau quy đổi. So với mức này, giá bán vàng miếng SJC cao hơn khoảng 18,9 triệu đồng/lượng.

Theo giới chuyên gia, số liệu kinh tế Mỹ kém khả quan, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và căng thẳng địa chính trị gia tăng là những yếu tố hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, kỳ vọng FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ khiến vàng khó giữ đà tăng, dù đồng USD suy yếu và thị trường chứng khoán chịu áp lực bán tháo.