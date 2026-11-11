Vàng miếng SJC mất thêm 1,4 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước lại rớt mạnh trong phiên giao dịch sáng 11/11. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 11/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên liền trước (10/11).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC, tức bán ra ở mức gần 141 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng miếng đã giữ chuỗi giảm liên tiếp kể từ ngày 6/11, xóa sạch thành quả tăng trước đó và kéo giá bán về ngang bằng với vùng giao dịch của một tuần trước. Với chênh lệch mà các doanh nghiệp đang áp dụng thì người mua vàng miếng tuần trước đến nay đang lỗ khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến giảm không chỉ xảy ra với vàng miếng mà còn được các doanh nghiệp áp dụng với cả sản phẩm vàng nhẫn. Mức giảm hơn 1 triệu đồng cũng đang được đồng loạt các thương hiệu áp dụng. Sau điều chỉnh, SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 136,7 - 140,7 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn tròn ở 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng; DOJI neo tại 137 - 141 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở 136,1 - 140,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giữ ở mức

Trên thị trường, chỉ duy nhất Công ty Mi Hồng là giữ nguyên giá giao dịch của vàng miếng và vàng nhẫn của thương hiệu ngang bằng với giá chốt phiên ngày 10/11. Hiện cả hai mặt hàng này đang cùng neo ở mức 138 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đi ngược với diễn biến tại thị trường trong nước, giá vàng giao ngay của thế giới đang quay đầu hồi phục 15 USD (+0,4%) để giao dịch quanh vùng 4.067 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 126,6 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 13-14 triệu đồng/lượng.