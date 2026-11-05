Vàng miếng SJC lên 144,5 triệu đồng/lượng

Theo bảng giá cập nhật sáng 5-11, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139-140,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139-144,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 139-143 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu Kitco được cung cấp trong bản tin ghi nhận giá vàng ở mức khoảng 4.111- 4.113 USD/ounce, tăng 53,9 USD/ounce, tương đương 1,33%. Đà tăng của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Những yếu tố này thường hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng, bởi kim loại quý được định giá bằng USD và không đem lại lợi suất cố định. Bên cạnh đó, các yếu tố bất định về kinh tế, lạm phát, nợ công và địa chính trị tiếp tục được thị trường quan tâm, góp phần thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu tác động từ chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố ngày 6-11. Nếu số liệu kinh tế tích cực, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể phục hồi, tạo sức ép lên giá vàng.

Diễn biến tăng của giá vàng thế giới đang tạo thêm lực hỗ trợ cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn là yếu tố người mua cần cân nhắc, nhất là khi giá vàng biến động mạnh và giá niêm yết giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt.