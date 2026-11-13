Vàng miếng SJC giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng, về 138 triệu đồng

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vàng miếng giảm, vàng nhẫn giữ giá

Theo bảng giá cập nhật lúc 8 giờ 26 phút sáng 13/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức 136 - 139 triệu đồng/lượng trước giờ mở cửa. Chênh lệch mua - bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với các loại miếng nhỏ, giá mua vào cũng ở mức 135 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 138,02 triệu đồng/lượng với loại 5 chỉ và 138,03 triệu đồng/lượng với loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ. Tính từ sáng thứ Hai (9/11), khi SJC nâng giá vàng miếng lên 139 - 142 triệu đồng/lượng, giá đã giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trái với vàng miếng, SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ở mức 134,8 - 138,8 triệu đồng/lượng; loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ có giá bán ra 138,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại SJC đang cao hơn vàng miếng 800.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào thấp hơn 200.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% được mua vào 133,1 triệu đồng/lượng, bán ra 137,8 triệu đồng/lượng; nữ trang 99% ở mức 129,436 - 136,436 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC niêm yết sáng 13/11. Ảnh chụp màn hình

Trước giờ mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng miếng ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở mức 135,7 - 139 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở mức 134,7 - 139 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết 137,3 - 138,8 triệu đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm ở mức 134,5 - 138 triệu đồng/lượng.

Với mức giá mới, giá bán vàng miếng tại SJC thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với mức trước giờ mở cửa của DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và ngang với Ngọc Thẩm. Đà giảm trong nước diễn ra cùng chiều với thị trường thế giới, sau phiên 12/11 giá vàng quốc tế mất khoảng 3%.

Trước diễn biến giảm liên tiếp, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế - tài chính ngân hàng, khuyến nghị người dân không chạy theo đám đông, tránh vội mua khi giá tăng hay bán tháo khi giá giảm. Theo ông, với tài sản nhàn rỗi, tỷ trọng vàng hợp lý ở thời điểm này khoảng 15%, giảm từ mức 30% trước đây; khoảng 30% nên gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất và bảo đảm thanh khoản, khoảng 20% cho chứng khoán và 10 - 20% cho bất động sản. Ông dự báo giá vàng sẽ còn biến động mạnh trong những tháng cuối năm.

Cửa hàng vàng được bày bán tại một Trung tâm thương mại.

Nhiều ý kiến quan điểm thận trọng cũng cho rằng, nhà đầu tư không nhất thiết phải chọn giữa mua dồn một lần hoặc đứng ngoài hoàn toàn, mà có thể chia vốn thành nhiều phần và giải ngân dần khi giá điều chỉnh, với ưu tiên hàng đầu là bảo toàn vốn.

Theo đó, các chuyên gia khuyến nghị người mua cũng cần tính đến chênh lệch mua - bán đang ở mức 3 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 4 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn tại SJC. Một lượng vàng miếng mua với giá 138 triệu đồng sáng nay, nếu bán lại ngay, chỉ được mua lại 135 triệu đồng.

Vàng thế giới hồi nhẹ sau phiên rơi về đáy hơn một năm

Trên thị trường quốc tế, lúc 8 giờ 26 phút sáng 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.913,87 USD/ounce, tăng 36,28 USD, tương đương 0,94% so với phiên trước. Nhịp hồi này diễn ra sau phiên giảm thứ ba liên tiếp ngày 12/11, khi giá vàng mất khoảng 3% và có thời điểm xuống 3.852,14 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 3/10/2025.

Áp lực bán gia tăng trong phiên 12/11 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ không cần thỏa thuận với Iran. Phát biểu này khiến giá dầu Brent tăng 3,3%, lên gần 96 USD/thùng. Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng giá năng lượng cao tiếp tục củng cố lập trường cứng rắn của Fed, và môi trường lãi suất cao là yếu tố bất lợi với vàng, loại tài sản không sinh lãi.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 10/11, Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%; CPI lõi, không gồm lương thực và năng lượng, tăng 0,3%, vượt dự báo 0,2%. Số liệu này đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong 19 tháng so với các đồng tiền chủ chốt. Theo công cụ CME FedWatch ngày 11/11, thị trường định giá xác suất 86,8% Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 và 13,2% cho kịch bản tăng 0,5 điểm phần trăm.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn chỉ ra yếu tố đỡ giá. Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho rằng hoạt động mua vàng mạnh của các ngân hàng trung ương trong quý III đã tạo nền đỡ cho giá, bất chấp lãi suất và chính sách của Fed đang tác động ngược chiều. Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, lưu ý nhu cầu này có thể không đủ bù đắp sự suy yếu của dòng vốn đầu tư nếu áp lực từ lãi suất và đồng USD tiếp tục gia tăng.

Về kỹ thuật, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại FOREX.com, xác định vùng 3.942 - 4.000 USD/ounce là hỗ trợ then chốt; nếu vùng này bị phá vỡ rõ ràng, giá có thể giảm sâu hơn. Với mức giá hiện nay, vàng thế giới vẫn giao dịch dưới vùng hỗ trợ này dù đã hồi phục.

Giới đầu tư đang chờ chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào 20 giờ 30 phút tối nay (giờ Việt Nam). Đây là dữ liệu lạm phát quan trọng cuối cùng trước cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed.