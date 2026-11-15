Vàng miếng giảm 3,5 triệu đồng sau một tuần, thế giới về đáy 13 tháng

Vàng nhẫn Phú Quý.

Vàng miếng giảm 4 phiên liên tiếp

Sáng 15/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 13/11. DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng mức giá này. Bảo Tín Minh Châu mua vào thấp hơn, ở mức 133,8 triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn 9999 của SJC mua vào - bán ra ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng và của PNJ ở mức 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng.

So với mức mở cửa sáng thứ Hai (9/11) là 138 - 141 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, tương đương khoảng 2,5%. Mức giảm này đã xóa hết khoản tăng 2 triệu đồng/lượng của tuần trước, đưa giá xuống dưới cả mức thấp nhất 136 - 139 triệu đồng/lượng so với sáng 2/11.

Đầu tuần, thị trường vàng diễn biến theo chiều ngược lại. Trong sáng 9/11, các doanh nghiệp nâng giá vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng, lên mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức cao nhất tuần, khi giá thế giới hồi phục; sau đó giá được hạ dần. Ngày 10/11, thị trường gần như đi ngang trong lúc chờ số liệu lạm phát Mỹ, vàng miếng SJC chốt ngày ở 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng sáng 15/11 đang thấp hơn đầu tuần 3,5 triệu đồng/lượng. Ảnh min hoạ

Bước ngoặt đến vào sáng 11/11, sau khi giá thế giới mất gần 3% do báo cáo lạm phát Mỹ. Đầu giờ sáng, giá bán vàng miếng mới giảm 300.000 đồng/lượng, trong khi giá thế giới đã mất khoảng 109 USD/ounce. Đến khoảng 9 giờ, SJC và DOJI giảm 1,4 triệu đồng/lượng, đưa vàng miếng xuống 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần đầu trong tuần thấp hơn mốc 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cuối ngày, giá hồi nhẹ lên 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) nhưng không giữ được.

Ngày 12/11, vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng, còn 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); ngày 13/11 giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng còn 135 - 138 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất khoảng 11 tháng. Sang ngày 14/11, giá giảm thêm 500.000 đồng/lượng.

Tính theo chiều bán ra, mức cao nhất tuần (142 triệu đồng/lượng, sáng 9/11) cách mức thấp nhất (137,5 triệu đồng/lượng, ngày 14/11) 4,5 triệu đồng/lượng. Người mua tại đỉnh tuần, nếu bán lại theo giá mua vào ngày 14/11 của SJC, chịu mức chênh 7,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương vàng miếng. Vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ giảm từ 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng sáng 9/11 xuống 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức 3,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều; riêng ngày 14/11, vàng nhẫn DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giá bán giữa vàng nhẫn và vàng miếng của SJC thu hẹp từ 500.000 đồng xuống còn 200.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới tuần 9 - 14/11/2026. Nguồn: Công ty SJC, Kitco.

Điểm khác với tuần trước là giá trong nước giảm chậm hơn giá thế giới. Vàng miếng SJC giảm khoảng 2,5%, trong khi giá thế giới giảm khoảng 4,5%, khiến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng trở lại. Đầu tuần, giá vàng miếng cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 14,5 triệu đồng/lượng; đến sáng 13/11, với giá thế giới 3.906 USD/ounce, tương đương khoảng 121,8 triệu đồng/lượng, mức chênh đã lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trước diễn biến này, các chuyên gia khuyến nghị người mua không coi mức giảm là tín hiệu bắt đáy. Từ cuối tháng 10, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, cho rằng giá giảm giúp mức mua vào hấp dẫn hơn so với thời điểm lập đỉnh, nhưng không có nghĩa vàng đã thực sự rẻ hoặc chạm đáy, bởi thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh nếu các yếu tố bất lợi chưa được giải tỏa.

Trong khi đó, ông Trần Duy Phương, chuyên gia về vàng, lưu ý chênh lệch mua - bán lên đến 3 - 4 triệu đồng/lượng có thể khiến người mua lỗ ngay sau khi giao dịch. Theo ông, người có tiền nhàn rỗi muốn tích lũy dài hạn nên chia nhỏ khoản tiền để mua nhiều lần thay vì cố đoán đáy.

Lạm phát Mỹ kéo vàng thế giới xuống đáy 13 tháng

Tại thị trường thế giới, giá vàng mở cửa tuần ở 4.066 USD/ounce và đóng cửa phiên ngày 13/11 quanh 3.884 USD/ounce, giảm khoảng 182 USD/ounce, tương đương 4,5%. Đây là tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Phiên 9/11, giá lên mức cao nhất tuần 4.149 USD/ounce nhờ tín hiệu ngoại giao Mỹ - Iran và đồng USD suy yếu. Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông khó có khả năng ra lệnh tấn công thêm vào Iran, làm dịu lo ngại lạm phát từ năng lượng.

Đà tăng dừng lại khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 ngày 10/11. CPI tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%; CPI lõi, không gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cao hơn dự báo 0,2% và là tháng thứ ba liên tiếp tăng ở mức này.

Trước khi số liệu được công bố, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng nếu CPI lõi tăng khoảng 0,3% hoặc cao hơn, Fed nên cân nhắc tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất cho kịch bản này tăng từ 0 lên khoảng 9% sau một tuần.

Trước đó, ngày 11/11, giá vàng thủng mốc 4.000 USD/ounce. Áp lực mạnh nhất đến trong phiên 12/11, giá giảm 3%, chạm 3.852 USD/ounce, thấp nhất hơn một năm, khi giá dầu tăng trở lại do kỳ vọng hòa bình ở Trung Đông suy giảm, làm gia tăng lo ngại lạm phát và lãi suất cao.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiến sát 5%, đồng USD lên mức cao nhất 19 tháng. Cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất thêm để kéo lạm phát xuống. Tuy nhiên, phiên 13/11, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 0,3%, thấp hơn dự báo 0,4%, giúp giá vàng hồi nhẹ.

Về dài hạn, giá có thể phục hồi dần về vùng 4.100 - 4.200 USD/ounce nếu bất ổn địa chính trị kéo dài. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, khiến tâm lý thị trường chuyển hẳn sang bi quan. Trong khảo sát hằng tuần của Kitco với 13 nhà phân tích, 10 người (62%) dự báo giá giảm tuần tới, chỉ 2 người dự báo tăng. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tỷ lệ kỳ vọng giá tăng giảm từ 68% tuần trước xuống 42%.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng giá chưa tạo đáy, mục tiêu kế tiếp thấp hơn khoảng 100 USD; nếu thủng vùng 3.750 USD/ounce, giá có thể về 3.500 USD/ounce. Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro, dự báo giá có thể giảm về 3.300 USD/ounce do đồng USD và lợi suất trái phiếu ở mức cao. Ở chiều ngược lại, ông James Stanley, chuyên gia chiến lược của Forex.com, kỳ vọng giá sẽ trở lại trên 4.000 USD/ounce, dù chưa chắc giữ được mốc này.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng. Ảnh: THX/TTXVN

Ở trong nước, các chuyên gia khuyến nghị người mua thận trọng. TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, cho rằng giá vàng sẽ còn biến động mạnh trong những tháng cuối năm do tác động trái chiều của chính sách tiền tệ Mỹ; về dài hạn, giá có thể phục hồi dần về vùng 4.100 - 4.200 USD/ounce nếu bất ổn địa chính trị kéo dài. Chuyên gia khuyên người đang nắm giữ vàng không mua đuổi khi giá tăng, không bán tháo khi giá giảm, đồng thời giảm tỷ trọng vàng trong khoản tiền nhàn rỗi xuống khoảng 15%, từ mức 30% trước đây.

Tuần tới, thị trường theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh ngày 16/11, số liệu doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ ngày 17/11 và biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed ngày 18/11.

Tại thị trường trong nước, chênh lệch mua - bán vàng miếng ở mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI và 3,7 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu; vàng nhẫn SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng. Với biên độ dao động 4,5 triệu đồng/lượng chỉ trong một tuần và chênh lệch giá trong nước - thế giới đang nới rộng, người mua cần tính đến rủi ro giá trong nước tiếp tục điều chỉnh theo giá thế giới trước khi giao dịch.