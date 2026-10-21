Vàng kỹ thuật số thu hút nhà đầu tư trẻ

Thị trường vàng kỹ thuật số tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm 2025. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố, thị trường vàng kỹ thuật số đã tăng quy mô khoảng 2,5-3 lần kể từ đầu năm 2025, lên mức cao nhất ước tính khoảng 55 tỷ USD. Đà tăng trưởng diễn ra trong bối cảnh ngành vàng tìm cách thu hút nhà đầu tư trẻ thông qua các hình thức giao dịch thuận tiện hơn.

Dựa trên khảo sát nhà đầu tư, WGC ước tính tổng giá trị thị trường vàng kỹ thuật số hiện vào khoảng 45-55 tỷ USD, tương đương khoảng 370 tấn vàng và bằng khoảng 8% lượng vàng do các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng toàn cầu nắm giữ.

Với hình thức đầu tư này, nhà đầu tư có thể mua một đơn vị vàng kỹ thuật số tương ứng với một phần vàng vật chất được nhà cung cấp bên thứ ba hoặc cơ sở đúc vàng lưu giữ. Sản phẩm khác với ETF vàng, trong đó nhà đầu tư nắm giữ cổ phần hoặc chứng chỉ quỹ. Hiện có hơn 70 sản phẩm vàng kỹ thuật số được đưa ra thị trường trên toàn cầu.

Theo báo cáo của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG), tổng khối lượng giao dịch vàng mã hóa trên thị trường giao ngay đã vượt 90 tỷ USD trong quý I/2026, cao hơn mức ghi nhận trong cả năm 2025.

Các sản phẩm vàng kỹ thuật số đang được phân phối thông qua ứng dụng mạng xã hội, nền tảng thanh toán và ứng dụng ngân hàng tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Theo WGC, nhà đầu tư trẻ có mức độ nhận biết cao về hình thức đầu tư này, trong khi tiền mã hóa và stablecoin cũng đang thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng này.

Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường vẫn đặt ra yêu cầu về hạ tầng. Ông David Tait, Giám đốc điều hành WGC, cho biết sự quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng kỹ thuật số đã khá rõ ràng, nhưng nhu cầu khó mở rộng quy mô nếu thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp.

Trong lĩnh vực vàng mã hóa, Tether Gold là một trong những sản phẩm ghi nhận tăng trưởng mạnh kể từ năm ngoái. Tháng 5 vừa qua, Tether cho biết giá trị dự trữ vàng của công ty đạt 19,8 tỷ USD vào cuối tháng 3, trong khi giá trị thị trường của Tether Gold đạt 3,3 tỷ USD.