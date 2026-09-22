Vàng giữ mốc 4.300 USD/ounce giữa lúc giá dầu hạ nhiệt

Đầu phiên giao dịch tại Mỹ ngày thứ Hai (21/9), giá vàng giao ngay giảm 0,52%, xuống khoảng 4.354,10 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 0,43%, lên 66,41 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, vàng đang chịu tác động trái chiều từ rủi ro địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy đà tăng trưởng công nghiệp suy yếu và triển vọng nhu cầu kém khả quan, nhưng chưa đủ để làm giảm mối lo ngại của Fed về lạm phát.

Ảnh minh họa: Theo China Daily.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cảnh báo các cú sốc nguồn cung có thể buộc nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với sự đánh đổi giữa việc làm và lạm phát. Điều này khiến thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến giá dầu, lạm phát dịch vụ và nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá hướng đi của lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang dao động gần ngưỡng 5%, trong khi đồng USD mạnh lên, tạo sức ép lên vàng – tài sản không sinh lãi. Những lo ngại về nợ công Mỹ và tính bền vững tài khóa có thể hỗ trợ vàng trong dài hạn, nhưng lợi suất cao vẫn là rào cản đối với đà tăng trước mắt.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối thị trường năng lượng và kim loại quý. Lưu lượng tàu chở hàng có thể theo dõi đi qua eo biển giảm còn 17 tàu vào cuối tuần, so với 37 tàu tuần trước đó. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển chưa hoàn toàn đình trệ, khi một số lô hàng vẫn được vận chuyển mà không bật thiết bị phát tín hiệu.

Giá dầu Brent giảm nhẹ, dao động quanh 101,94 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức khoảng 98,27 USD/thùng. Lưu lượng tàu bè có dấu hiệu cải thiện và các kênh ngoại giao vẫn được duy trì đã giúp thị trường giảm bớt lo ngại về cú sốc năng lượng tức thời.

Dù vậy, rủi ro vận tải biển vẫn hiện hữu, khiến vàng tiếp tục được hỗ trợ mỗi khi giá điều chỉnh. Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, nhận định sức hấp dẫn của vàng như tài sản trú ẩn an toàn vẫn được duy trì trước những bất ổn địa chính trị, trong khi lợi suất trái phiếu cao hạn chế khả năng kim loại quý bứt phá.

Về kỹ thuật, vùng 4.341,90-4.300 USD/ounce được xem là khu vực hỗ trợ gần của vàng. Nếu giá giảm xuyên vùng này, mốc 4.150 USD/ounce là mục tiêu tiếp theo. Ở chiều tăng, vàng cần vượt vùng kháng cự 4.407-4.530 USD/ounce để hướng tới các mốc 4.800 USD và 5.000 USD/ounce.

Đối với bạc, vùng hỗ trợ gần nằm quanh 65,30 USD/ounce, tiếp đến là 63 USD và 60 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, kim loại này cần vượt vùng 67,27-67,80 USD/ounce để mở ra dư địa tăng lên 72 USD/ounce.