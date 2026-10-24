Vàng giảm sức hút trước áp lực lãi suất

Giá vàng trong tuần từ ngày 19-24/10 đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn bốn tháng và đánh mất ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC lùi về sát mốc 140 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi gần 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC lùi về sát mốc 140 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi gần 17 triệu đồng/lượng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

* Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được nới rộng

Thị trường vàng trong nước trải qua tuần giao dịch với xu hướng giảm là chủ đạo, xen kẽ một số nhịp điều chỉnh tăng và đi ngang. Giá vàng miếng SJC mở đầu tuần trên mốc 140 triệu đồng/lượng, nhưng dần lùi về vùng 138-141 triệu đồng/lượng vào phiên cuối tuần.

Sáng 19/10, lúc 8h40, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, đến 17h50 cùng ngày, giá vàng được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, xuống còn 140,1-143,1 triệu đồng/lượng.

Đà giảm tiếp tục trong sáng 20/10, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước. Đến chiều, giá vàng phục hồi 600.000 đồng/lượng, lên 139,6-142,6 triệu đồng/lượng. Sang ngày 21/10, giá vàng SJC tiếp tục giảm nhẹ, niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng.

Trong hai ngày 22 và 23/10, thị trường tiếp tục diễn biến trầm lắng. Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng trong ngày 22/10. Đến sáng 23/10, giá giảm thêm 300.000 đồng/lượng, xuống 139-142 triệu đồng/lượng và duy trì mức này đến cuối ngày.

Khép lại tuần giao dịch vào ngày 24/10, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó. Như vậy, so với mức giá đầu giờ sáng 19/10, giá vàng SJC cuối tuần giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tuần qua biến động không cùng nhịp với giá thế giới. Trong khi giá vàng thế giới lao dốc và đánh mất mốc 4.000 USD/ounce, giá vàng SJC điều chỉnh chậm hơn, khiến khoảng cách giữa hai thị trường tiếp tục bị kéo giãn.

Theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng. Với mức giá SJC cuối tuần là 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, vàng trong nước cao hơn giá thế giới gần 17 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các khoản phí.

*Giá vàng thế giới tuột mốc 4.000 USD/ounce

Thị trường vàng thế giới trải qua tuần giao dịch khó khăn khi đà tăng vọt của giá năng lượng làm thổi bùng lo ngại lạm phát và củng cố dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ khiến dòng tiền rời khỏi kim loại quý. Giá vàng đã xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce trong phiên cuối tuần.

Giá vàng thế giới tuột mốc 4.000 USD/ounce. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 23/10 tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống 3.998,35 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm 3.975,23 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn ba tháng. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 1,3%, đóng cửa ở 4.007,90 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 4%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2026. So với mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026, giá vàng hiện thấp hơn khoảng 26%. Kim loại quý cũng đã giảm khoảng 22% kể từ thời điểm xung đột bùng nổ tại Iran.

Một trong những nguyên nhân quan trọng gây sức ép lên thị trường là giá năng lượng tăng mạnh. Giá dầu thô Brent leo lên mức cao nhất trong hơn năm tháng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giá dầu tăng có thể đẩy chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng đi lên, khiến lạm phát trở nên dai dẳng hơn. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sớm nới lỏng chính sách tiền tệ suy yếu, làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lãi.

Chuyên gia phân tích Jim Wyckoff tại công ty American Gold Exchange nhận định, lo ngại lạm phát gia tăng khiến các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới không thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Cùng lúc đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trên Phố Wall đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ, buộc giới đầu tư phải bán tháo tài sản vàng và bạc để bù đắp thua lỗ.

Giới đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 27-28/10 và báo cáo Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố ngày 29/10. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch dự báo 92% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, nhưng đặt cược xác suất nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026 lên tới 78%.

Bên cạnh vàng, toàn bộ thị trường kim loại quý cũng ghi nhận một tuần giao dịch u ám. Trong phiên cuối tuần, giá bạc giao ngay hạ 1% xuống 53,97 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Giá bạch kim giảm 0,9% xuống 1.555,84 USD/ounce, mức đáy kể từ tháng 7/2026; còn giá palladium giảm 0,5% xuống 1.048,31 USD/ounce, chạm đáy kể từ tháng 6/2025.

Tại thị trường tiêu thụ vật chất, sự sụt giảm của giá vàng đã kích thích lực mua tại Ấn Độ trong bối cảnh mùa lễ hội lớn Dussehra diễn ra sôi động, giúp đẩy phí chênh lệch giá lên cao. Ngược lại, tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới, nhu cầu trang sức duy trì ở mức ổn định nhưng người tiêu dùng vẫn thận trọng thắt chặt chi tiêu.