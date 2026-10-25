Vàng được mã hóa có thể mở ra thị trường 700 tỷ USD

Trong hàng nghìn năm, vàng chủ yếu được xem là tài sản lưu trữ giá trị. Tuy nhiên, khi hệ thống tài chính ngày càng số hóa, kim loại quý này đang đứng trước cơ hội mở rộng vai trò, từ tài sản được cất giữ thụ động thành công cụ phục vụ các hoạt động tài chính.

Theo WGC, việc mã hóa vàng (tokenization) có thể tạo ra một thị trường vàng kỹ thuật số có quy mô tương đương với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất.

Ảnh minh họa: Theo China Daily.

Triển vọng này xuất hiện trong bối cảnh vàng chịu sức ép từ lãi suất cao. Lợi suất thực tế tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 19 năm qua, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý. Khác với trái phiếu hay tiền gửi có lãi, vàng không tạo ra thu nhập định kỳ, khiến tài sản này kém hấp dẫn hơn khi các khoản đầu tư sinh lời có mức lợi suất cao.

Dù vậy, công nghệ mã hóa có thể cải thiện khả năng sử dụng vàng trong hệ thống tài chính mà không làm thay đổi bản chất của kim loại quý.

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) đầu tháng này, Vincent Domien, trưởng bộ phận giao dịch kim loại quý tại ICBC Standard Bank, cho rằng vàng thường chưa được khai thác hiệu quả khi nằm trong danh mục nắm giữ của các tổ chức.

“Bạn đang nắm giữ một tài sản 'chết' trên bảng cân đối kế toán – một tài sản hoàn toàn không mang lại giá trị gì cho bạn”, ông nhận định.

Theo nhà phân tích, mã hóa có thể cho phép các tổ chức tài chính sử dụng vàng làm tài sản thế chấp để tài trợ giao dịch, đáp ứng yêu cầu ký quỹ và tiếp cận thanh khoản mà không cần bán lượng vàng đang nắm giữ. Nhờ đó, vàng có thể phục vụ nhiều mục đích hơn thay vì chỉ được cất giữ để bảo toàn giá trị.

Về cơ bản, mã hóa là quá trình chuyển quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với tài sản thành các đơn vị kỹ thuật số. Với vàng, những đơn vị này có thể đại diện cho vàng vật chất được lưu ký, giúp việc chuyển nhượng và thanh toán thuận tiện hơn, tùy thuộc vào cấu trúc của từng sản phẩm.

Cách tiếp cận này có thể tiếp nối quá trình mở rộng khả năng tiếp cận vàng từng được thúc đẩy bởi các quỹ ETF cách đây khoảng hai thập kỷ. Nếu ETF giúp nhà đầu tư mua bán vàng dễ dàng mà không cần trực tiếp nắm giữ kim loại quý, thì mã hóa có thể mở rộng hơn nữa khả năng chuyển giao và sử dụng vàng trong các giao dịch tài chính.

Tuy nhiên, thị trường vàng được mã hóa vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Các sản phẩm cần có đơn vị lưu ký đáng tin cậy, cơ chế xác nhận lượng vàng bảo chứng, quyền sở hữu minh bạch và khả năng quy đổi an toàn sang vàng vật chất. Nếu thiếu tiêu chuẩn chung, thị trường có nguy cơ phân mảnh, hạn chế lợi ích mà công nghệ mới mang lại.

Quan trọng hơn, mã hóa không đồng nghĩa với việc vàng tự động trở thành tài sản sinh lời. Công nghệ này có thể giúp vàng dễ giao dịch và sử dụng hơn, nhưng không loại bỏ rủi ro biến động giá hay tác động của lợi suất thực tế.

Dù còn nhiều điều kiện cần đáp ứng, vàng được mã hóa vẫn mở ra triển vọng dài hạn cho thị trường kim loại quý. Trong bối cảnh dòng vốn ngày càng dịch chuyển nhanh chóng trên các nền tảng kỹ thuật số, tương lai của vàng có thể không chỉ phụ thuộc vào giá trị vốn có mà còn vào khả năng sử dụng tài sản này trong hệ thống tài chính toàn cầu.