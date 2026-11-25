Sau đợt bán tháo mạnh, giá vàng đã phục hồi trở lại trên ngưỡng 3.600 USD/ounce. Tuy nhiên, theo Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis, đà hồi phục hiện tại chưa đủ để khẳng định thị trường đã thoát khỏi xu hướng giảm.

Trong báo cáo công bố vừa qua, ông Dahdah cho biết không bất ngờ khi giá vàng quay lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ 3.500 USD/ounce. Trước đó, trong báo cáo hồi tháng 9, Natixis đã cảnh báo về những rủi ro giảm giá đối với kim loại quý này.

Ảnh minh họa: Theo China Daily.

Theo chuyên gia trên, giá vàng có thể giảm xuống 3.340 USD/ounce vào tháng 1/2027, khi thị trường phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ chính sách tiền tệ thắt chặt và nhu cầu vàng vật chất suy yếu.

Một trong những yếu tố gây áp lực lớn nhất đối với vàng là lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lạm phát dai dẳng đang củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, thậm chí kéo dài sang năm 2027.

Ông Dahdah nhận định các quan chức Fed đã có xu hướng cứng rắn hơn kể từ sau những phát biểu của ông Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole hồi tháng 8.

Tuần trước, Thống đốc Fed Christopher Waller kêu gọi tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho rằng ngân hàng trung ương có thể cần thực hiện thêm một số đợt tăng lãi suất trước mùa xuân năm 2027.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed cũng cho thấy phần lớn thành viên tham gia ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất.

Triển vọng lãi suất cao khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Do không mang lại lợi suất, vàng thường chịu bất lợi khi các tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn.

Theo ông Dahdah, đồng USD đã tăng khoảng 2% kể từ khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi tháng 11. Đồng bạc xanh mạnh lên, tiếp tục tạo thêm áp lực đối với giá vàng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, sự suy yếu trong hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng là yếu tố đáng chú ý. Đây vốn là một trong những nguồn cầu quan trọng giúp nâng đỡ thị trường vàng trong những năm gần đây.

Ông Dahdah dẫn trường hợp Ba Lan, quốc gia đã đạt mục tiêu dự trữ vàng 700 tấn. Dù Thống đốc ngân hàng trung ương nước này cho biết vẫn để ngỏ khả năng mua thêm, giới phân tích cho rằng giai đoạn tích lũy vàng mạnh mẽ nhất có thể đã qua.

Tại Kazakhstan, ngân hàng trung ương nước này công bố kế hoạch giảm tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối từ 78% xuống 75% vào cuối năm nay. Theo ước tính của chuyên gia Natixis, động thái này có thể dẫn đến việc bán ra khoảng 52 tấn vàng.

Nếu các ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vào, thị trường vàng sẽ mất đi một phần lực đỡ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đầu tư từ các nhóm khác cũng có nguy cơ suy yếu.

Một yếu tố khác được Natixis đề cập là làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông Dahdah, những đợt biến động mạnh trên thị trường chứng khoán có thể khiến nhà đầu tư bán vàng để bổ sung thanh khoản và đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Diễn biến này từng xuất hiện trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch COVID-19, khi nhu cầu tiền mặt tăng cao khiến một số nhà đầu tư phải bán cả những tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn như vàng.

Trong kịch bản kiểm tra sức chịu đựng dựa trên mô hình dự báo hiện tại, ông Dahdah cho rằng giá vàng có thể giảm hơn 200 USD/ounce vào tháng 1/2027.

Kịch bản này giả định nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương giảm 25% so với năm 2025, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất ghi nhận dòng vốn rút ra 20 tấn mỗi tháng, trong khi nhu cầu vàng thỏi vật chất giảm 10%.

Những giả định trên cho thấy triển vọng giá vàng không chỉ phụ thuộc vào chính sách lãi suất của Fed mà còn chịu ảnh hưởng từ hoạt động mua bán của các ngân hàng trung ương và dòng vốn đầu tư. Dù vừa phục hồi sau đợt giảm sâu, kim loại quý vẫn có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh nếu các nguồn cầu chủ chốt tiếp tục suy yếu.