Vắng BTS, Stray Kids: Kèn GRAMMY đầu tiên của Asian pop liệu có 'mất giá'?

Việc BTS và Stray Kids cùng không tham gia cuộc đua GRAMMY 2027 đang đặt ra dấu hỏi về sức hút và uy tín của hạng mục Asian pop mới được thiết lập. Khi hai tên tuổi hàng đầu Kpop vắng mặt, giải thưởng đầu tiên dành cho nhạc pop châu Á liệu có đủ sức tạo dấu ấn?

Lễ trao giải GRAMMY 2027 vẫn sẽ diễn ra với hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất), đánh dấu lần đầu tiên Recording Academy dành một hạng mục riêng để tôn vinh dòng nhạc pop đến từ các thị trường châu Á. Tuy nhiên, ngay trước khi hạng mục này chính thức bước vào mùa giải đầu tiên, hai trong số những đại diện nổi bật nhất của Kpop là BTS và Stray Kids đã lựa chọn đứng ngoài cuộc chơi.

BTS thông báo hồi tháng 7 rằng nhóm sẽ không gửi sản phẩm để tranh xét tại GRAMMY 2027. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nhóm bày tỏ sự không đồng tình với việc thành lập hạng mục Asian pop. BTS cho rằng âm nhạc nên được đánh giá và thưởng thức vượt qua những ranh giới về khu vực hay ngôn ngữ.

Đến lượt Stray Kids cũng không gửi sản phẩm tham dự GRAMMY năm nay. JYP Entertainment xác nhận hôm 2/10 rằng nhóm không nộp bất kỳ sản phẩm nào trước thời hạn 21/8. Công ty không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định này, đồng thời cũng không xác nhận liệu việc Stray Kids vắng mặt có liên quan trực tiếp tới hạng mục Asian pop hay không.

Trong khi đó, Recording Academy khẳng định hạng mục mới vẫn sẽ được tổ chức như kế hoạch. Đơn vị này cho biết đã nhận được số lượng bài dự thi "đáng kể", cho thấy tranh cãi xung quanh giải thưởng chưa dẫn tới một làn sóng tẩy chay trên diện rộng trong ngành công nghiệp âm nhạc châu Á.

Dẫu vậy, sự vắng mặt của BTS và Stray Kids chắc chắn để lại một khoảng trống đáng kể.

"Việc BTS và Stray Kids vắng mặt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận giải GRAMMY đầu tiên dành cho Asian pop", nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun nhận định.

Theo ông, hạng mục mới vẫn có thể xây dựng uy tín dựa trên những nghệ sĩ tham gia. Tuy nhiên, việc một trong những nghệ sĩ châu Á có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn nhất quyết định không tranh giải vì không đồng tình với chính cách đặt vấn đề của hạng mục sẽ trở thành một phần không thể tách rời trong câu chuyện về giải thưởng này.

Recording Academy công bố hạng mục Best Asian Pop Music Performance vào tháng 6. Theo tiêu chí ban đầu, giải thưởng nhằm ghi nhận những sản phẩm nhạc pop có nguồn gốc từ hoặc được công nhận rộng rãi tại các thị trường châu Á.

Một trong những điều kiện quan trọng là bản thu phải sử dụng đáng kể ít nhất một ngôn ngữ châu Á.

Ý tưởng này ngay lập tức tạo ra những tranh luận trái chiều. Với một bộ phận nghệ sĩ và người hâm mộ, việc có một hạng mục riêng có thể giúp âm nhạc châu Á được chú ý nhiều hơn trên sân khấu GRAMMY. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến lo ngại rằng cách phân loại dựa trên địa lý và ngôn ngữ vô tình tạo thêm ranh giới giữa nghệ sĩ châu Á với phần còn lại của thị trường âm nhạc thế giới.

Sau khi BTS công khai quyết định không tham gia, Recording Academy đã tiến hành các cuộc thảo luận với nhiều nhân vật trong ngành công nghiệp âm nhạc châu Á để lắng nghe phản hồi. Harvey Mason Jr., CEO của Recording Academy, sau đó xác nhận hạng mục vẫn được duy trì. Ông thừa nhận tổ chức đã nghe thấy những ý kiến phản đối nhưng cho rằng sự ủng hộ từ các nhà sáng tạo âm nhạc vẫn lớn hơn đáng kể.

Số lượng sản phẩm được gửi về cho mùa giải mới phần nào cho thấy quyết định của BTS chưa tạo ra một cuộc tẩy chay đồng loạt. Tuy nhiên, tác động lâu dài của nó đối với các nghệ sĩ Kpop và công ty quản lý vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Một quan chức trong ngành âm nhạc nhận định các công ty và nghệ sĩ Kpop đều biết về quyết định của BTS và Stray Kids, nhưng điều đó không đồng nghĩa tất cả sẽ lựa chọn con đường tương tự. "GRAMMY vẫn là một giải thưởng có tính biểu tượng và uy tín rất lớn, vì vậy chắc chắn vẫn có những nghệ sĩ muốn theo đuổi nó", người này nói.

Dẫu vậy, những lo ngại được các nghệ sĩ lựa chọn tẩy chay đưa ra cũng như sự đồng tình từ một bộ phận người hâm mộ Kpop là điều "khó có thể bỏ qua".

Một trong những điều đáng chú ý nhất sau quyết định của BTS và Stray Kids là câu hỏi liệu các nghệ sĩ Kpop khác có tiếp tục rút khỏi cuộc chơi hay không. Theo nhà phê bình Lim Hee-yun, khả năng xảy ra một cuộc rút lui tập thể của Kpop khỏi GRAMMY là không cao. Thay vào đó, ngành công nghiệp nhiều khả năng chứng kiến các nghệ sĩ và công ty quản lý đưa ra lựa chọn riêng.

Phát biểu gần đây của Hongjoong, trưởng nhóm ATEEZ, phần nào phản ánh sự giằng co này.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety ngày 26/9, Hongjoong cho biết giành được GRAMMY vẫn là "một giấc mơ" đối với anh và ATEEZ. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thừa nhận bản thân đồng tình với quyết định của BTS và tin rằng âm nhạc "không có ranh giới".

Phát biểu này cho thấy câu chuyện GRAMMY không đơn giản là lựa chọn giữa "tham gia" và "tẩy chay". Với nhiều nghệ sĩ Kpop, GRAMMY vẫn là một đích đến đáng mơ ước, nhưng đồng thời cách thức phân loại nghệ sĩ theo khu vực và ngôn ngữ cũng đặt ra những câu hỏi về cách âm nhạc châu Á được nhìn nhận trên sân khấu quốc tế.

Bởi vậy, mùa giải GRAMMY 2027 có thể trở thành một phép thử quan trọng đối với hạng mục Asian pop. Không có BTS và Stray Kids, giải thưởng sẽ mất đi hai ứng viên có sức hút toàn cầu rõ rệt. Nhưng ngược lại, khoảng trống ấy cũng mở ra cơ hội để những nghệ sĩ Kpop và châu Á khác bước lên, tạo dấu ấn và chứng minh sức sống của một thị trường âm nhạc ngày càng lớn mạnh.

Câu hỏi lớn hơn có lẽ không chỉ là ai sẽ giành chiếc GRAMMY đầu tiên cho Asian pop, mà còn là liệu hạng mục mới có thể vượt qua những tranh cãi về ranh giới địa lý và ngôn ngữ để thực sự trở thành một sân chơi có ý nghĩa đối với âm nhạc châu Á hay không.

Danh sách đề cử chính thức của GRAMMY 2027 dự kiến được công bố trên trang web của GRAMMY vào ngày 16/11.