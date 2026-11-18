Bổ nhiệm tân Trưởng Kiểm toán nội bộ từ nguồn nhân sự hiện hữu

Ngày 16/11/2026 Hội đồng quản trị công ty đã thông qua nghị quyết về việc thay đổi nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ. Cụ thể bà Diệp Mỹ Tâm Xuân chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ kéo dài 3 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/11/2026.

Trước khi đảm nhận trọng trách mới, bà Xuân từng giữ vị trí Quản lý Chuyển đổi kinh doanh tại doanh nghiệp bán lẻ trang sức này. Bản cung cấp thông tin chi tiết cho thấy tân Trưởng Kiểm toán nội bộ hiện không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của công ty và cũng không nắm giữ chức vụ quản lý tại các tổ chức khác ngoài hệ thống.

Cùng với quyết định bổ nhiệm nhân sự mới, Hội đồng quản trị cũng giao phó trách nhiệm trực tiếp cho Ủy ban Kiểm toán. Cơ quan này sẽ thực hiện chức năng chỉ đạo, điều hành và giám sát toàn diện hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ. Ủy ban cũng chịu trách nhiệm giám sát Trưởng Kiểm toán nội bộ trong việc ra quyết định về cơ cấu tổ chức, nhân sự và phương thức vận hành của ban.

Cựu trưởng ban lùi về làm cấp phó và thay đổi tư cách pháp lý

Ở chiều ngược lại, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua quyết định thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Anh Tuấn. Kể từ ngày 17/11/2026, ông Tuấn sẽ chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó Kiểm toán nội bộ. Lý do của sự thay đổi này được doanh nghiệp giải trình là để điều chỉnh chức danh theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Một điểm đáng chú ý trong lần thay đổi nhân sự này là tư cách pháp lý của người tiền nhiệm. Sau khi được miễn nhiệm chức vụ trưởng ban, ông Nguyễn Anh Tuấn không còn được xếp vào nhóm người nội bộ của công ty theo quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Dữ liệu thông tin cập nhật ngày 17/11 cho thấy ông Tuấn hiện đang trực tiếp sở hữu 259.669 cổ phiếu của công ty. Khối lượng tài sản này tương ứng với 0,05% vốn điều lệ của doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc đá quý hàng đầu thị trường.