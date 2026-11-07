Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Rút toàn bộ vốn khỏi An Tín sau 8 tháng, lỗ ròng 258 tỷ đồng quý III

Thoái toàn bộ vốn khỏi lĩnh vực cầm đồ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Giải pháp Tài sản An Tín. Theo kế hoạch, PNJ dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 3,25 triệu cổ phần đang nắm giữ tại An Tín, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ. Đối tượng nhận chuyển nhượng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, với ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký trên giấy phép là dịch vụ cầm đồ. Hội đồng quản trị đã giao Ban Dự án Công ty An Tín phối hợp cùng Tổng Giám đốc xây dựng phương án thoái vốn chi tiết, trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. PNJ hiện chưa công bố mức giá dự kiến, danh tính đối tác nhận chuyển nhượng và thời điểm hoàn tất giao dịch.

Quyết định thoái vốn được đưa ra khi An Tín mới đi vào hoạt động chưa đầy 8 tháng. Hồ sơ pháp lý cho thấy, ngày 28/2/2026, Hội đồng quản trị PNJ đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con mang tên Công ty Cổ phần Giải pháp Tài sản An Tín với quy mô vốn điều lệ 50 tỷ đồng. PNJ cam kết góp 32,5 tỷ đồng bằng tiền mặt, chiếm 65% vốn điều lệ. Pháp nhân An Tín chính thức thành lập ngày 11/3/2026 với trụ sở tại số 159C Phan Đăng Lưu, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu cổ đông sáng lập còn có cá nhân ông Nguyễn Thanh Liêm sở hữu 20% vốn và bà Phan Thị Xuân Mai nắm giữ 15%.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026, ban lãnh đạo PNJ khẳng định việc thành lập An Tín là bước đi chiến lược đầu tiên để mở rộng sang các công ty thành viên mới. Tổng Giám đốc Phan Quốc Công nhấn mạnh, dù bán lẻ trang sức vẫn là kinh doanh cốt lõi trong chu kỳ 5 năm tới, doanh nghiệp cần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính theo nhu cầu khách hàng và phát triển các công ty con có mức độ tự chủ cao. Việc tham gia thị trường cầm đồ từng được xác định là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái kinh doanh. Báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận PNJ đã hoàn tất việc rót đủ 32,5 tỷ đồng vốn điều lệ vào An Tín.

Gánh nặng thua lỗ và thay đổi nhân sự cấp cao

Việc PNJ thu hẹp hoạt động đầu tư diễn ra cùng thời điểm kết quả kinh doanh cốt lõi suy giảm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026, doanh thu thuần ghi nhận gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp bốc hơi mạnh 62%, lùi về mức khoảng 609 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đẩy biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 19,8% của cùng kỳ xuống còn 8,7% trong quý III năm nay.

Áp lực từ sự suy giảm lợi nhuận gộp khiến PNJ không bù đắp được các chi phí hoạt động. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức lợi nhuận 496 tỷ đồng đạt được trong quý III năm ngoái. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp kinh doanh trang sức này ghi nhận kết quả thua lỗ. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt khoảng 32.704 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 471 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 71%.

Cùng với việc giải bài toán hiệu quả kinh doanh và tái cấu trúc danh mục đầu tư, bộ máy nhân sự cấp cao của PNJ cũng biến động. Doanh nghiệp vừa công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính, đã nộp đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định thôi giữ chức vụ của ông Hải sẽ có hiệu lực từ ngày 17/11/2026, đặt ra yêu cầu bổ sung nhân sự quản trị tài chính cho ban lãnh đạo trong giai đoạn tới.