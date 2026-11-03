Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Quý III báo lỗ, con gái Chủ tịch liên tiếp bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu

Áp lực bán giải chấp và đà lao dốc của thị giá cổ phiếu

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận thêm một đợt bán giải chấp cổ phiếu quy mô lớn liên quan đến người nhà lãnh đạo Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ). Ngày 2/11, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung, đã phải thông báo về việc bị công ty chứng khoán thực hiện bán giải chấp 1.837.800 cổ phiếu PNJ. Giao dịch này được thực hiện vào ngày 30/10, qua đó làm giảm tỷ lệ sở hữu của bà Giao tại doanh nghiệp từ 2,29% xuống còn 1,93% vốn điều lệ.

Đơn vị thực hiện lệnh bán ép buộc này là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Theo thông báo từ phía công ty chứng khoán, việc bán giải chấp cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao sẽ được duy trì cho đến khi khách hàng hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán hoặc nộp bổ sung tài sản để đạt đủ tỷ lệ ký quỹ an toàn theo quy định. Đây không phải là lần đầu tiên tài khoản của vị cổ đông này bị xử lý. Trước đó vào ngày 8/10, bà Giao cũng đã bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,86% về mức 2,29%.

Chuỗi giao dịch giải chấp này đã đẩy tổng khối lượng cổ phiếu PNJ mà các thành viên trong gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung bán ra lên mức 38,78 triệu đơn vị chỉ tính từ đầu tháng 7 đến nay. Áp lực bán tháo diễn ra cùng nhịp với sự suy giảm nghiêm trọng của thị giá cổ phiếu trên sàn giao dịch. Từ ngày 2/7 đến ngày 2/11, thị giá PNJ đã bốc hơi 75,3%, rơi từ vùng giá 63.100 đồng xuống chỉ còn 15.600 đồng mỗi cổ phiếu. Chuyển động giá này đã đẩy cổ phiếu PNJ rớt xuống giao dịch sâu dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200), phản ánh xu hướng suy yếu rõ rệt.

Kinh doanh thua lỗ quý III, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho công ty vay 700 tỷ đồng

Nguyên nhân khiến dòng tiền trên thị trường chứng khoán quay lưng với doanh nghiệp phần lớn xuất phát từ bức tranh tài chính kém khả quan. Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cho thấy doanh thu trong kỳ chỉ đạt 6.994,7 tỷ đồng, sụt giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Việc doanh thu đi lùi kết hợp với sự suy giảm nghiêm trọng của biên lợi nhuận gộp từ mức 19,8% xuống chỉ còn 8,7% đã khiến doanh nghiệp báo lỗ ròng 257,86 tỷ đồng. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với khoản lợi nhuận 495,7 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm lợi nhuận tuyệt đối lên tới 753,56 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 32.703,9 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lũy kế chỉ đạt 470,53 tỷ đồng, sụt giảm 70,8% so với 9 tháng đầu năm 2025. Hiệu quả kinh doanh suy giảm đã buộc ban điều hành phải thực hiện các biện pháp tinh gọn bộ máy. Tại thời điểm 30/9/2026, toàn hệ thống duy trì 424 cửa hàng với 7.123 nhân viên. So với con số 8.164 nhân viên hồi đầu năm, doanh nghiệp đã cắt giảm 1.041 nhân sự chỉ trong vòng 9 tháng.

Về cấu trúc nguồn vốn, nợ vay của doanh nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Tính đến cuối quý III, tổng nợ vay ghi nhận mức 4.320,7 tỷ đồng, tăng thêm 97,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2,3% so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ vay hiện chiếm khoảng 32,7% tổng vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ của doanh nghiệp xuất hiện một khoản vay đáng chú ý trị giá 700 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn do đích thân Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung trực tiếp cho công ty vay, với ngày đáo hạn được ấn định vào 25/9/2027 và mức lãi suất áp dụng là 10%/năm.