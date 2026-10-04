Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) nói gì sau 5 phiên cổ phiếu giảm sàn, mất hơn 30% giá trị?

PNJ lý giải cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã ck: PNJ) vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp.

Theo PNJ, thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Theo doanh nghiệp, việc thay đổi tỷ lệ margin có thể gia tăng áp lực bán, qua đó ảnh hưởng đến thanh khoản và diễn biến giá cổ phiếu.

Trong giai đoạn từ ngày 4/9 đến 30/9/2026, PNJ cũng liên tục công bố thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cùng các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét. PNJ cho rằng, tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, ngày 25/9, PNJ công bố kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 với nhiều thay đổi lớn so với phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Theo PNJ, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh là bối cảnh hoạt động thay đổi do sự cố liên quan đến kinh doanh kim cương phát sinh ngoài dự kiến trong năm 2026. Sự việc này tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình, đồng thời tạo áp lực tài chính liên quan đến hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của công ty.

Cùng với đó, PNJ dự kiến triển khai một số thay đổi trong phương thức thu đổi sản phẩm. Doanh nghiệp cho rằng những thay đổi này có thể khiến tỷ lệ khách hàng bán lại sản phẩm đã mua tăng đáng kể.

Khi tỷ lệ sản phẩm được bán lại tăng, tỷ lệ tổn thất ước tính tổng thể cũng được dự báo cao hơn mức đang tham chiếu tại báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét. Trên cơ sở đó, PNJ dự kiến trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị ước tính 7.071,1 tỷ đồng như đã công bố.

Doanh nghiệp lưu ý đây là khoản dự phòng ước tính được xác định dựa trên các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm. Khoản này không phải là dòng tiền thực tế mà PNJ phải chi ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định dựa trên dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Cổ phiếu PNJ giảm hơn 30% trong 5 phiên

Trên thị trường chứng khoán, từ ngày 28/9 đến 2/10/2026, cổ phiếu PNJ giảm sàn trong cả 5 phiên liên tiếp. Thị giá PNJ theo đó giảm từ 33.000 đồng xuống 23.050 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 30,2%.

PNJ cho rằng, diễn biến giá cổ phiếu trong giai đoạn này chịu ảnh hưởng đồng thời từ xu hướng chung của thị trường và các sự kiện đã được công ty công bố trong tháng 9, đặc biệt là những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp khẳng định vẫn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

PNJ dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng trong năm 2026

Theo kế hoạch điều chỉnh dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, PNJ đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Tuy nhiên, do dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho chính sách thu đổi, PNJ dự kiến ghi nhận khoản lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm nay.

Doanh nghiệp cho biết nếu loại trừ khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, lợi nhuận sau thuế ước đạt khoảng 800 tỷ đồng. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2026, PNJ đặt mục tiêu doanh thu hơn 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 3.409 tỷ đồng.

Bên cạnh điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ dự kiến trình cổ đông giảm tỷ lệ cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10%, tương ứng tổng số tiền chi trả hơn 341 tỷ đồng. Trước đó, trong tháng 1/2026, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu

Một nội dung đáng chú ý khác trong chương trình ĐHĐCĐ bất thường là phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Theo kế hoạch, đợt phát hành dự kiến được thực hiện từ quý IV/2026 đến quý III/2027.

Nguồn tiền thu được sẽ được PNJ sử dụng để triển khai kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại; bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác. Phần vốn còn lại, nếu có, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn, dài hạn của công ty.

PNJ đồng thời lên kế hoạch hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị tối đa 4.602,8 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.