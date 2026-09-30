Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Người nhà Chủ tịch liên tiếp xả hàng trước kế hoạch lỗ kỷ lục hơn 6.200 tỷ đồng

Người nhà Chủ tịch liên tiếp xả hàng khi thị giá rớt thảm

Phiên giao dịch ngày 29/9 ghi nhận diễn biến tiêu cực của cổ phiếu PNJ thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận khi mã chứng khoán này giảm kịch sàn phiên thứ hai liên tiếp. Thị giá PNJ lùi về mốc 28.600 đồng mỗi cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020. Sự sụt giảm nghiêm trọng này đẩy quy mô vốn hóa của doanh nghiệp bốc hơi khoảng 4.200 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần, lùi về mức 14.635 tỷ đồng với hàng chục triệu cổ phiếu chất đống ở mức giá sàn.

Giao dịch bán ra ồ ạt xuất hiện từ các cổ đông nội bộ và người có liên quan đến bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ. Trong tháng 9, hai người con gái của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, thu về ước tính hơn 900 tỷ đồng. Mục đích của đợt bán này là thu xếp nguồn vốn để gia đình cho doanh nghiệp vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến cuối tháng 8, gia đình Chủ tịch PNJ đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Gần đây nhất, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, tiếp tục đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu trong tháng 10 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Dù liên tục xả hàng, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung vẫn đang nắm giữ lượng lớn cổ phần tại PNJ. Cụ thể, bà Dung trực tiếp sở hữu 15.021.283 cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,9% vốn điều lệ. Con gái Trần Phương Ngọc Thảo nắm hơn 11 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2,15%, trong khi bà Trần Phương Ngọc Hà chỉ còn giữ 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% sau khi bán 18 triệu đơn vị.

Thống kê cho thấy, lượng cổ phiếu của cá nhân bà Dung và ba người con gái cộng lại đạt khoảng 41 triệu đơn vị, tương ứng hơn 8% vốn điều lệ. Cùng với số cổ phần từ các thành viên khác trong gia đình như mẹ ruột, em gái, em trai và em dâu, tổng lượng sở hữu của gia đình Chủ tịch đạt khoảng 58,16 triệu cổ phiếu PNJ. Con số này chiếm 11,36% tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết của doanh nghiệp và chưa trừ đi 9 triệu đơn vị do ông Duy mới đăng ký bán.

Lợi nhuận lao dốc và kế hoạch trích lập dự phòng khổng lồ

Làn sóng bán cổ phiếu của gia đình lãnh đạo cấp cao diễn ra cùng thời điểm PNJ đối mặt với nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Những vướng mắc bắt nguồn từ vụ việc liên quan đến buôn lậu kim cương tại PNJ LAB. Cuối tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định vụ án có sự liên quan của Giám đốc PNJ LAB cùng một nhân viên. Toàn bộ số kim cương buôn lậu được tiêu thụ qua khách hàng cá nhân và không đưa vào hệ thống bán lẻ chính thức của công ty. Cơ quan chức năng cũng xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương và tuân thủ các quy định pháp luật.

Sự việc này trực tiếp ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, tạo thêm áp lực tài chính đối với chính sách mua lại hàng hóa của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm phần nào phản ánh những khó khăn trên. Dù doanh thu thuần ước đạt 31.404 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lại giảm 54%, lùi về mức 668 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong tháng 7 và tháng 8, doanh nghiệp đã phải ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 61 tỷ đồng.

Khó khăn tài chính dự kiến sẽ còn kéo dài khi PNJ vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2026. Ban lãnh đạo công ty đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 39.057 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế lên tới 6.271 tỷ đồng, thay thế cho mục tiêu có lãi 3.409 tỷ đồng trước đó. Sự đảo chiều này xuất phát từ việc doanh nghiệp phải ghi nhận khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho các tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi sản phẩm đã bán. Nếu không tính khoản dự phòng khổng lồ này, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 801 tỷ đồng.

Áp lực dòng tiền cũng buộc PNJ phải thắt chặt chính sách phân phối lợi nhuận. Doanh nghiệp đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ tỷ lệ 20% xuống còn 10% và không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2026. Để củng cố nguồn lực, công ty đang cân nhắc phương án huy động khoảng 8.000 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch phát triển trong ba năm tới.