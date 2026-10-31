Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Lỗ ròng 257 tỷ đồng, cắt giảm hơn một ngàn nhân sự trong quý III

Doanh thu sụt giảm mạnh, lợi nhuận gộp lao dốc

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 7.000 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Giải trình về kết quả này, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng trên thị trường. Thực tế, sự suy yếu của sức mua có thể còn nghiêm trọng hơn những con số được công bố, bởi phần doanh thu trong kỳ đã bao gồm cả các sản phẩm thuộc chính sách đổi trả.

Sự đi xuống của hoạt động kinh doanh cốt lõi thể hiện rõ nhất qua chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp. Trong quý III năm 2026, biên lợi nhuận gộp của PNJ thu hẹp xuống mức 8,7%, suy giảm rất mạnh so với con số 19,8% ghi nhận cùng kỳ năm trước. Trước tình trạng doanh thu lao dốc, công ty đã tiến hành kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí vận hành. Cụ thể, chi phí bán hàng được cắt giảm 13% và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm 11%.

Dù nỗ lực siết chặt chi tiêu, PNJ vẫn không thể thoát khỏi tình trạng kinh doanh dưới giá vốn và ghi nhận mức lỗ ròng 257 tỷ đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp ông lớn ngành kim hoàn báo cáo kết quả kinh doanh âm. Số liệu này hoàn toàn trùng khớp với những thông tin đã được Tổng Giám đốc Phan Quốc Công chia sẻ tại kỳ họp cổ đông bất thường diễn ra vào cuối tháng 10. Tính chung lũy kế 9 tháng năm 2026, PNJ giữ được mức lãi ròng 472 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào lợi nhuận tích lũy từ quý I khi thị trường kim cương chưa rơi vào trạng thái suy thoái.

Dòng tiền thâm hụt và áp lực thu hẹp quy mô nhân sự

Bên cạnh bức tranh lợi nhuận ảm đạm, sức khỏe tài chính của PNJ đang đối diện với những khó khăn lớn về mặt thanh khoản. Lũy kế 9 tháng năm 2026, dòng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận mức âm 883 tỷ đồng. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với con số dương 1.710 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng của dòng tiền vào từ các hoạt động bán hàng thực tế.

Sự cạn kiệt của dòng tiền kinh doanh đã bào mòn trực tiếp các khoản dự trữ tài chính của doanh nghiệp. Tại thời điểm kết thúc quý III năm 2026, lượng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng của PNJ giảm sốc xuống còn vỏn vẹn 83 tỷ đồng, bốc hơi gần như toàn bộ so với mức 1.960 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm. Sự sụt giảm quy mô tài sản thanh khoản cao đặt bộ máy quản trị vào thế khó trong việc duy trì hoạt động thường xuyên.

Để ứng phó với sự khắc nghiệt của thị trường kim hoàn và tình trạng dòng tiền thâm hụt, PNJ đã buộc phải thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tổ chức quyết liệt. Báo cáo ghi nhận số lượng nhân sự của công ty đã giảm hơn một ngàn người chỉ trong vòng ba tháng của quý III. Quy mô lao động bị thu hẹp từ 8.173 nhân viên xuống còn 7.123 nhân viên, phản ánh chân thực những thử thách tài chính mà doanh nghiệp đang phải gồng mình vượt qua.