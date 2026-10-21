Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) kịch trần, dư mua hàng triệu cổ phiếu trước thềm đại hội tái thiết

Dòng tiền bắt đáy đẩy thanh khoản và thị giá tăng vọt

Sáng ngày 20/10/2026, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) mở cửa và giao dịch dưới mức giá tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện mạnh sau giờ nghỉ trưa đã đẩy thị giá liên tục nới rộng đà tăng và chạm mức giá trần 19.750 đồng trước giờ đóng cửa. Đây được ghi nhận là phiên giao dịch khởi sắc nhất trong hai tuần qua, đưa quy mô vốn hóa thị trường của doanh nghiệp trở lại mốc 10.000 tỷ đồng.

Khép lại phiên giao dịch, mã PNJ rơi vào tình trạng trắng bên bán, khối lượng chờ mua ở mức giá trần đạt hơn 4 triệu cổ phiếu. Tổng khối lượng khớp lệnh thành công trên sàn đạt hơn 16 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 315 tỷ đồng. Khối ngoại cũng quay lại mua ròng mạnh mã này với khối lượng hơn 3,5 triệu cổ phiếu, ghi nhận mức cao nhất trong vòng hai tháng qua sau chuỗi ngày xả bán liên tục.

Diễn biến của cổ phiếu ngành vàng bạc đá quý có sự đồng thuận với xu hướng chung của thị trường. Chốt phiên, chỉ số VN Index đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 2 điểm, tiến lên sát mốc 1.692 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với gần 180 mã tăng và khoảng 110 mã giảm. Dù vậy, thanh khoản toàn thị trường duy trì mức thấp với 13.200 tỷ đồng, trong đó mã TCB là cổ phiếu duy nhất ghi nhận giá trị khớp lệnh vượt 1.000 tỷ đồng. Khối nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng sang phiên thứ 20 liên tiếp trên toàn thị trường.

Kế hoạch huy động vốn và trích lập dự phòng hàng ngàn tỷ đồng

Sức cầu tăng vọt đối với cổ phiếu PNJ xuất hiện ngay trước phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường của doanh nghiệp diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch sẽ trình bày hàng loạt tờ trình liên quan đến kế hoạch cơ cấu lại hoạt động sau sự cố kim cương liên quan đến phòng kiểm định P Lab xảy ra vào đầu tháng 7. Sự vụ này từng khiến thị giá cổ phiếu bốc hơi khoảng 70% và làm xáo trộn mạnh cơ cấu cổ đông do các giao dịch của người nội bộ cùng các quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Theo tài liệu đại hội, ban điều hành dự kiến điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2026 giảm khoảng 20% so với dự toán ban đầu, lùi về quanh mức 39.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty tính toán phải trích lập hơn 7.071 tỷ đồng dự phòng tổn thất phục vụ chính sách thu đổi sản phẩm. Khoản trích lập khổng lồ này khiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế đảo chiều từ mức lãi 3.400 tỷ đồng sang mức lỗ 6.271 tỷ đồng. Đi kèm với kết quả kinh doanh lao dốc, tỷ lệ chi trả cổ tức của năm ngoái cũng được đề xuất điều chỉnh giảm từ 20% xuống còn 10%.

Để giải quyết bài toán thiếu hụt dòng tiền, Hội đồng quản trị đệ trình phương án chào bán tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Nguồn tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động và tài trợ cho các kế hoạch phát triển kinh doanh trong ba năm tới. Trọng tâm điều hành của doanh nghiệp thời gian tới đặt vào việc củng cố sức khỏe tài chính, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro triệt để, qua đó từng bước khôi phục lại niềm tin của khách hàng và các nhà đầu tư.