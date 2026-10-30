Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Hàng triệu cổ phiếu của người nhà lãnh đạo liên tiếp bị bán giải chấp

Áp lực bán giải chấp đẩy giá cổ phiếu PNJ lùi về vùng thấp nhất kể từ năm 2017

Ngay trong phiên giao dịch ngày 30/10, khi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) công bố thông tin xử lý tài sản đảm bảo, cổ phiếu PNJ lập tức chịu áp lực bán lớn. Kết phiên, thị giá PNJ giảm 3.4% xuống mức 15.500 đồng mỗi cổ phiếu. Dữ liệu giao dịch cho thấy đây là mức giá thấp nhất của mã chứng khoán ngành kim hoàn này kể từ tháng 4/2017.

Theo nội dung thông báo từ công ty chứng khoán, MBS dự kiến bán 2,17 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Trần Phương Ngọc Giao. Bà Giao là con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ. Phía công ty chứng khoán cũng lưu ý rõ số lượng cổ phiếu bán thực tế có thể thay đổi nhiều hoặc ít hơn con số dự kiến, tùy thuộc vào sự biến động của giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo tại thời điểm xử lý.

Việc tài sản của người nhà ban lãnh đạo PNJ bị xử lý không phải là lần đầu tiên diễn ra trong tháng. Trước đó, vào ngày 08/10, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cũng đã thực hiện bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Giao. Theo báo cáo sở hữu được công bố vào ngày 09/10, thời điểm trước khi MBS ra thông báo bán giải chấp, bà Giao vẫn đang nắm giữ xấp xỉ 2.29% cổ phần tại PNJ.

Hiện tại, cá nhân bà Giao không nắm giữ bất kỳ chức vụ điều hành hay quản trị nào tại PNJ và được phân loại là người có liên quan của người nội bộ. Trong cơ cấu cổ đông gia đình, bà Cao Thị Ngọc Dung đang sở hữu 2.93% vốn điều lệ công ty. Một thành viên khác là bà Trần Phương Ngọc Thảo, em gái bà Giao và hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cũng đang nắm giữ 2.15% cổ phần của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo lý giải nguyên nhân giảm tỷ lệ sở hữu gia đình tại kỳ họp cổ đông

Vấn đề suy giảm tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trở thành tâm điểm chất vấn của các nhà đầu tư tại Đại hội đồng cổ đông bất thường PNJ diễn ra vào ngày 21/10 vừa qua. Trả lời trực tiếp các cổ đông, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung giải thích việc bán ra cổ phần tại PNJ xuất phát từ nhu cầu huy động nguồn tiền mặt. Khoản tiền này được dùng để cho chính công ty vay lại, đảm bảo nguồn vốn duy trì hoạt động kinh doanh.

Người đứng đầu PNJ khẳng định doanh nghiệp này vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của gia đình. Bà Dung chia sẻ thêm rằng ở thời điểm khó khăn, ưu tiên duy nhất là tìm mọi cách để công ty vượt qua khủng hoảng tài chính. Ban lãnh đạo nhấn mạnh nếu có các phương án lựa chọn tối ưu hơn, việc bán ra số lượng lớn cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân và gia đình đã không xảy ra.

Đánh giá về tác động của thị trường, Chủ tịch PNJ thừa nhận tổng khối tài sản của gia đình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi thị giá cổ phiếu sụt giảm, hoàn toàn tương tự như tình trạng của các cổ đông khác trên sàn chứng khoán. Đề cập trực tiếp đến việc cổ phiếu của con gái bị các công ty chứng khoán bán giải chấp, bà Dung cho biết đây là tình huống rủi ro tài chính phát sinh hoàn toàn ngoài ý muốn của gia đình.