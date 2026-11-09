Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Giám đốc tài chính từ nhiệm giữa sức ép nợ vay và dòng vốn

Sự xáo trộn nhân sự cấp cao tại khối tài chính

Ông Nguyễn Minh Hải vừa chính thức nộp đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc cao cấp Tài chính tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 17/11 sắp tới. Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua đơn từ nhiệm này và giao cho Tổng Giám đốc Phan Quốc Công trực tiếp chỉ đạo các thủ tục liên quan. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo mọi hoạt động của khối tài chính nói riêng và toàn công ty nói chung được duy trì liên tục và ổn định.

Ông Nguyễn Minh Hải đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp Tài chính từ tháng 1/2025. Trước thời điểm đó, từ tháng 2 đến tháng 12/2024, ông giữ vai trò Giám đốc Chiến lược Đầu tư Tài chính tại đây. Đây là một chuyên gia quản lý từng làm việc qua nhiều tổ chức lớn trên thị trường như Nova Consumer, Pizza 4Ps, Golden Gate và Unilever Asia Pte Ltd.

Ngoài vị trí tại công ty mẹ, ông Hải còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thời trang CAO. Đây là đơn vị thành viên chuyên kinh doanh phân khúc trang sức cao cấp thuộc hệ thống bán lẻ của tập đoàn. Vị lãnh đạo này cũng sẽ rời khỏi ghế thành viên ban quản trị tại Thời trang CAO từ ngày 17/11 tới. Về tỷ lệ sở hữu tài sản cá nhân tại doanh nghiệp, ông Hải hiện chỉ nắm giữ khối lượng cổ phần thiểu số với 90.750 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ.

Áp lực thanh khoản và kế hoạch huy động tám ngàn tỷ đồng

Sự ra đi của người đứng đầu khối tài chính diễn ra vào đúng giai đoạn tập đoàn kim hoàn này đang nỗ lực tái thiết toàn diện. Trọng tâm của quá trình này là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động dòng vốn lên đến 8 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn này đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các áp lực thanh khoản hiện tại.

Tại kỳ họp bất thường diễn ra vào cuối tháng 10/2026, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công chia sẻ thông tin về việc các ngân hàng thương mại đã siết chặt hạn mức tín dụng cũng như các điều kiện giải ngân đối với doanh nghiệp. Ban điều hành hiện đang phải nỗ lực thu xếp nguồn tiền để thanh toán khoản nợ vay ngắn hạn có quy mô lên đến 3 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, công ty còn khoản nghĩa vụ tài chính 125 tỷ đồng phải trả cho khách hàng theo đúng lộ trình thu đổi sản phẩm 120 ngày đã cam kết trước đó.

Để duy trì bộ máy vận hành cốt lõi, mỗi tháng công ty cũng cần tiêu tốn từ 100 đến 150 tỷ đồng. Áp lực tài chính và quá trình tái cấu trúc khắt khe đã tạo ra những tác động mạnh mẽ đến quy mô nhân sự. Số liệu thống kê cho thấy chỉ tính riêng trong quý 3 vừa qua, đã có hơn một ngàn người lao động rời khỏi doanh nghiệp. Việc chia tay vị Giám đốc cao cấp Tài chính trong thời điểm nhạy cảm này càng đặt thêm nhiều thử thách cho ban lãnh đạo trong hành trình tìm kiếm sự ổn định về mặt dòng tiền.