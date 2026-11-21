Trả đủ tiền ngay cho vàng và trang sức vàng, kim cương tiếp tục thanh toán trong 120 ngày

Theo thông báo đăng tải trên website của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (sàn HoSE) vào ngày 20/11/2026, phương án xử lý giao dịch thu đổi điều chỉnh chính thức có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 cho đến khi có thông báo mới. Trong văn bản công bố, doanh nghiệp khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng. Khi thực hiện giao dịch, khách hàng có hai lựa chọn gồm chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại sang sản phẩm mới của PNJ, hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán quy định riêng cho từng nhóm hàng sau khi được nhân viên tư vấn trước lúc xác nhận. Ngoài ra, khách hàng có thể kết hợp cả hai hình thức bằng cách chuyển đổi một phần giá trị sang sản phẩm thuộc nhóm được áp dụng và nhận tiền mặt đối với phần giá trị còn lại theo tiến độ của từng nhóm.

Về lộ trình chi trả tiền, PNJ quy định ba nhóm sản phẩm được thanh toán 100% giá trị ngay trong ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp (T và T+1). Cụ thể, nhóm 1 bao gồm vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo; nhóm 3 gồm trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý và trang sức gắn đá CZ, ECZ hoặc đá tổng hợp; nhóm 4 gồm trang sức vàng 22K đến 24K và quà tặng sưu tầm.

Đối với hai nhóm hàng còn lại gồm nhóm 2 (trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai) và nhóm 5 (kim cương rời), khách hàng tiếp tục nhận tiền theo 5 đợt trong vòng 120 ngày. Tỷ lệ thanh toán phân bổ lần lượt 10% tại thời điểm T và T+1, 20% tại T+30, 25% tại T+60, 25% tại T+90 và 20% tại T+120. Nếu lựa chọn hình thức đổi hàng, sản phẩm thuộc nhóm 2 và nhóm 5 chỉ được phép chuyển đổi sang các sản phẩm nằm trong chính hai nhóm này.

Về địa điểm và điều kiện tiếp nhận, PNJ cho biết 141 cửa hàng chuyên trách trong danh sách công bố sẽ tiếp nhận cả giao dịch thu đổi chuyển đổi một phần giá trị lẫn giao dịch mua lại thanh toán tiền. Các cửa hàng còn lại trong hệ thống chỉ thực hiện chuyển đổi toàn bộ giá trị sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn hàng mua lại đối với các nhóm hàng thuộc diện được chuyển đổi. Chính sách chỉ áp dụng đối với sản phẩm do PNJ bán ra, yêu cầu khách hàng xuất trình đúng và đủ chứng từ xác minh nguồn gốc, đồng thời tiếp nhận giao dịch theo khung giờ hoạt động của cửa hàng.

Áp lực tồn kho 17.000 tỷ đồng và kế hoạch thay đổi hơn một nửa ban giám đốc

Cùng ngày 20/11/2026, website PNJ đăng tải nội dung phỏng vấn ông Phan Quốc Công, người được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc từ tháng 4/2026. Ông Công cho biết doanh nghiệp đang chịu áp lực tài chính lớn khi doanh số bán hàng chưa đủ bù đắp chi phí vận hành và công ty vẫn ghi nhận lỗ hàng tháng, đưa mục tiêu thu hẹp khoản lỗ trở thành nhiệm vụ ưu tiên. Theo tính toán của ban lãnh đạo, tổng giá trị hàng tồn kho hiện ở mức khoảng 17.000 tỷ đồng, trong đó ước tính 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển. Lượng tài sản tồn kho lớn không đồng nghĩa với khả năng chuyển hóa ngay thành tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn.

Bên cạnh đó, qua quá trình rà soát, PNJ xác định khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán ra thuộc diện tính toán nghĩa vụ thu đổi theo cam kết và con số này có thể tiếp tục gia tăng khi hoàn tất đối chiếu dữ liệu. Dù lưu ý 21.000 tỷ đồng không phải khoản tiền phải thanh toán cùng một thời điểm, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết công ty cần tiếp tục rà soát đầy đủ nghĩa vụ, giá trị hàng hóa có thể thu hồi và các khoản tổn thất tiềm ẩn.

Sức ép tài chính thể hiện rõ trên kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của PNJ. Dù doanh thu thuần đạt 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PNJ ghi nhận âm 883 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức dương 1.714 tỷ đồng cùng kỳ. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông PNJ đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch đầu năm, đồng thời điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế từ mức lãi gần 2.829 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.

Trong ba tháng tới, doanh nghiệp tập trung cắt giảm chi phí, tung sản phẩm mới và phục hồi doanh số, còn triển vọng cải thiện sau quý I/2027 phụ thuộc vào sức mua thị trường và năng lực huy động vốn.

Trước áp lực dòng tiền hiện hữu, Tổng giám đốc Phan Quốc Công nêu rõ PNJ không còn khả năng đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như giai đoạn trước. Do đó, công ty đang xây dựng phương án sử dụng các sản phẩm hiện có để bù đắp quyền lợi cho khách hàng theo từng nhóm nhu cầu khác nhau thay vì để khách hàng kéo dài thời gian chờ đợi. Khi phương án chi tiết được thông qua, doanh nghiệp sẽ công bố cụ thể điều kiện, cách thức và thời gian triển khai.

Dù vậy, bài phỏng vấn của Tổng giám đốc không nêu rõ phương án bù đắp bằng sản phẩm này sẽ thay đổi cụ thể thế nào so với lộ trình chi trả 5 đợt trong 120 ngày vừa được thông báo áp dụng từ ngày 21/11/2026.

Đề cập đến vấn đề quản trị nội tại sau hơn nửa năm trực tiếp điều hành, ông Phan Quốc Công đánh giá rào cản lớn nhất của PNJ là bộ máy tổ chức cồng kềnh, nhiều tầng nấc và tồn tại nhiều ủy ban khiến quyết định phải qua nhiều bước, trách nhiệm phân tán và tốc độ phản ứng với thị trường chậm dù chi phí vận hành lớn.

Những bất cập này tích tụ trong giai đoạn tăng trưởng nhanh khi công ty mở rộng mạng lưới, gia tăng nhân sự và đẩy mạnh mảng kim cương có chính sách mua lại tỷ lệ cao nhưng năng lực quản lý, cơ chế giám sát chưa theo kịp quy mô. Quá trình tái cấu trúc hiện được triển khai trước tiên và tinh giản mạnh nhất theo tỷ lệ nhân sự tại khu vực hội sở để cắt giảm tầng trung gian, thu gọn đầu mối và tăng mức độ hỗ trợ trực tiếp cho khối cửa hàng cùng sản xuất.

Sau khoảng hai tuần sắp xếp lại, tốc độ xử lý công việc đã có chuyển biến và PNJ kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự, dù hiệu quả ròng cần thêm thời gian đánh giá do vẫn phát sinh chi phí hỗ trợ nhân sự nghỉ việc. Trong giai đoạn kế tiếp, doanh nghiệp dự kiến thay đổi hơn một nửa thành viên ban giám đốc, đồng thời tiếp tục thu gọn đầu mối và phân định lại phạm vi phụ trách.