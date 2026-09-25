Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Bất ngờ điều chỉnh kế hoạch báo lỗ hơn 6.200 tỷ đồng, không chia cổ tức tiền mặt năm 2026

Gánh nặng dự phòng 7.071 tỷ đồng từ chính sách thu đổi hàng hóa

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường vừa được công bố, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã trình cổ đông phương án điều chỉnh hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu của năm 2026. Ở chiều doanh thu, doanh nghiệp giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng với mục tiêu đạt 39.057 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 10% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời lại được điều chỉnh đảo chiều hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế được đề xuất điều chỉnh xuống mức âm 6.059 tỷ đồng. Tương tự, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng được điều chỉnh về mức âm 6.271 tỷ đồng, đánh dấu một năm kinh doanh với khoản lỗ kỷ lục.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc đảo chiều kế hoạch lợi nhuận bắt nguồn từ khoản dự phòng khổng lồ trị giá 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán ra thị trường. Lãnh đạo doanh nghiệp giải thích sự cố liên quan đến sản phẩm kim cương phát sinh trong năm 2026 đã tác động trực tiếp đến tiến độ kinh doanh. Sự kiện này đồng thời làm gia tăng đột biến nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm từ phía khách hàng.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và dự báo khả năng khách hàng tiếp tục có nhu cầu bán lại sản phẩm ở mức cao trong thời gian tới, doanh nghiệp quyết định trích lập toàn bộ khoản dự phòng nói trên. Động thái này nhằm tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong hạch toán kế toán. Công ty cũng làm rõ, nếu loại trừ khoản dự phòng đặc biệt phát sinh từ chính sách thu đổi này, lợi nhuận sau thuế cốt lõi của doanh nghiệp trong năm 2026 ước đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Hủy chi trả cổ tức và kế hoạch huy động vốn 8.000 tỷ đồng

Hệ quả trực tiếp từ việc ghi nhận khoản lỗ lớn là sự thay đổi trong chính sách phân phối lợi nhuận. Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đề xuất giảm tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông từ mức 20% như kế hoạch ban đầu xuống còn 0%.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị nguồn lực ứng phó với tình hình mới, doanh nghiệp đã trình cổ đông chủ trương huy động khối lượng vốn tối đa lên đến 8.000 tỷ đồng. Dòng vốn này dự kiến được huy động dưới nhiều hình thức khác nhau. Phương án huy động cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết và trình đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định.

Song song với các kế hoạch cấp công ty, những chuyển động về sở hữu cổ phần từ người nội bộ cũng thu hút sự chú ý. Theo thông tin giao dịch, bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung, vừa hoàn tất việc bán ra 18 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 18/9. Giao dịch này làm giảm mạnh tỷ lệ sở hữu của bà Hà từ 3,59% với gần 18,4 triệu cổ phiếu xuống còn 0,08%, tương ứng gần 400.000 cổ phiếu.

Trước đó, người con gái khác là bà Trần Phương Ngọc Thảo cũng đã bán thành công 7 triệu cổ phiếu, giảm lượng cổ phần nắm giữ xuống còn hơn 11 triệu đơn vị, tương đương 2,15% vốn điều lệ. Đại diện doanh nghiệp cho biết các giao dịch bán cổ phiếu từ phía gia đình Chủ tịch nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn cá nhân. Nguồn tiền thu được từ việc bán cổ phiếu sẽ được dùng để cho chính công ty vay lại nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn hiện tại.